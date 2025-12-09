09 de dezembro de 2025
ALERTA

Defesa Civil aponta 125 mm de chuva até quinta em Jundiaí

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A população deve acompanhar alertas oficiais e adote medidas preventivas, como evitar áreas alagadas e não se abrigar sob árvores durante tempestades

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de fortes chuvas entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). Para a Região Metropolitana de Jundiaí, os modelos meteorológicos indicam acumulados de até 125 mm de chuva.

Segundo o órgão, um sistema meteorológico atuará sobre o território paulista nesse período, favorecendo a formação de tempestades severas, com incidência de raios, rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões.

VEJA MAIS:

“Os modelos indicam acumulados elevados em alguns pontos, o que aumenta o potencial para alagamentos e outros transtornos”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez.

A Defesa Civil reforça que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas, como evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante tempestades e manter-se atento às condições do solo em áreas de risco.

Emergência:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193

