A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de fortes chuvas entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). Para a Região Metropolitana de Jundiaí, os modelos meteorológicos indicam acumulados de até 125 mm de chuva.

Segundo o órgão, um sistema meteorológico atuará sobre o território paulista nesse período, favorecendo a formação de tempestades severas, com incidência de raios, rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões.

