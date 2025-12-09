A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a possibilidade de fortes chuvas entre esta terça-feira (9) e quinta-feira (11). Para a Região Metropolitana de Jundiaí, os modelos meteorológicos indicam acumulados de até 125 mm de chuva.
Segundo o órgão, um sistema meteorológico atuará sobre o território paulista nesse período, favorecendo a formação de tempestades severas, com incidência de raios, rajadas de vento que podem ultrapassar 90 km/h e possibilidade de granizo isolado em diversas regiões.
“Os modelos indicam acumulados elevados em alguns pontos, o que aumenta o potencial para alagamentos e outros transtornos”, destacou o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez.
A Defesa Civil reforça que a população acompanhe os alertas oficiais e adote medidas preventivas, como evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante tempestades e manter-se atento às condições do solo em áreas de risco.
Emergência:
Defesa Civil: 199
Corpo de Bombeiros: 193