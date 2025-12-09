O projeto se tornou uma estratégia estruturante para ampliar práticas de educação ambiental, apoiar a gestão dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos e promover o engajamento da comunidade escolar em torno de uma Jundiaí cada vez mais sustentável.

A cerimônia de encerramento do Projeto RenovAção de Educação Ambiental 2025 foi realizada no auditório Elis Regina, no Complexo Argos, reunindo educadores, estudantes e parceiros da iniciativa. O projeto, desenvolvido nas escolas da rede municipal, é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (SME), a Coca-Cola FEMSA Brasil e a Gaia Social, que contribui para fortalecer ações de sustentabilidade na cidade. Desde o inicio do RenovAção, mais de 14.800 alunos da rede municipal participaram diretamente das atividades.

A secretária municipal de Educação, Priscila Costa, destacou o papel transformador da educação ambiental no desenvolvimento da cidade. “Investir em educação ambiental é investir no futuro da nossa rede. O RenovAção fortalece práticas que já fazem parte das diretrizes da SME e amplia o olhar dos estudantes para temas essenciais, como sustentabilidade, responsabilidade coletiva e cuidado com a cidade”, afirmou.

“Estamos muito felizes por fechar mais um ciclo de sucesso do RenovAção. Ao longo desses sete anos, o projeto ganhou uma grande robustez, fruto de um engajamento contínuo de todos os parceiros envolvidos. Ver crianças e jovens se tornando agentes de transformação reforça a importância de unir educação, sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. Estamos otimistas para os próximos passos dessa jornada”, afirmou Priscila Bures, gerente de ESG da Coca-Cola FEMSA Brasil.

Em 2025, o projeto apoiou doze escolas municipais com a produção e distribuição de vídeos educativos, instalação de cestos e contêineres para separação de resíduos, implantação de sistemas de captação de água de chuva, realização de oficinas lúdicas com milhares de estudantes, cursos de formação online para multiplicadores e encontros presenciais com equipes de limpeza e cozinha das unidades.