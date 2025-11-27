A Festa da Uva de Jundiaí inicia 2026 marcando um passo histórico: pela primeira vez, nenhum copo plástico descartável será utilizado em toda a festa. Todas as operações, da gastronomia às bebidas, passam a adotar copos de papel biodegradáveis e os já tradicionais ecocopos reutilizáveis. Nos espaços de vinho, o público contará com taças especiais, enquanto na cerveja será oferecida a caneca eco, que pode ser levada para casa.

A medida simboliza muito mais que uma troca de materiais: ela inaugura uma nova fase do evento, alinhada a práticas internacionais de sustentabilidade.

