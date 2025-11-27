A Festa da Uva de Jundiaí inicia 2026 marcando um passo histórico: pela primeira vez, nenhum copo plástico descartável será utilizado em toda a festa. Todas as operações, da gastronomia às bebidas, passam a adotar copos de papel biodegradáveis e os já tradicionais ecocopos reutilizáveis. Nos espaços de vinho, o público contará com taças especiais, enquanto na cerveja será oferecida a caneca eco, que pode ser levada para casa.
A medida simboliza muito mais que uma troca de materiais: ela inaugura uma nova fase do evento, alinhada a práticas internacionais de sustentabilidade.
Festa da Uva 2026: tradição e inovação
Depois de uma edição de 2025 que atraiu 314.109 visitantes, vindos de 418 cidades, 26 estados e 19 países, a expectativa para 2026 projeta 320 mil visitantes. Com recorde de público e foco ampliado em práticas ESG, a 41ª edição da Festa da Uva de Jundiaí é um convite para celebrar a colheita com responsabilidade social, ambiental e visão de futuro.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, marcada para acontecer de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026, vai muito além da celebração da Uva Niágara Rosada. O evento consolida a “Terra da Uva” como referência nacional em gestão sustentável, inclusão social e inovação em políticas públicas.
Festa para todos
A festa mantém olhar atento para a inclusão, garantindo que todos possam participar.
- Mobilidade Facilitada: cadeiras de rodas gratuitas (101 empréstimos em 2025) e carros elétricos que somaram mais de 5mil deslocamentos na última edição.
- Acessibilidade Estrutural: banheiros, rampas e áreas de circulação adaptadas.
- Comunicação Universal: tradutores de Libras para visitas e atendimento, alcançando mais de 1,3 mil visitantes surdos.
- Apoio a Deficientes Visuais: guias-intérpretes e audiodescrição atendendo diferentes perfis de público — 45 visitantes beneficiados em 2025.
41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
Quando: 15 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026
Horários: quinta-feira (15/01): 18h às 22h | sextas-feiras: 18h às 22h | sábados: 10h às 22h | domingos: 10h às 21h
Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí – SP
Entrada: gratuita (com sugestão de doação de 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade)
Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/