27 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
COMEÇA EM JANEIRO

Sustentabilidade: Festa da Uva 2026 estreia era sem plástico

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Palco externo da Festa da Uva de Jundiaí, onde, em 2026, não haverá copos plásticos
Palco externo da Festa da Uva de Jundiaí, onde, em 2026, não haverá copos plásticos

A Festa da Uva de Jundiaí inicia 2026 marcando um passo histórico: pela primeira vez, nenhum copo plástico descartável será utilizado em toda a festa. Todas as operações, da gastronomia às bebidas, passam a adotar copos de papel biodegradáveis e os já tradicionais ecocopos reutilizáveis. Nos espaços de vinho, o público contará com taças especiais, enquanto na cerveja será oferecida a caneca eco, que pode ser levada para casa.

A medida simboliza muito mais que uma troca de materiais: ela inaugura uma nova fase do evento, alinhada a práticas internacionais de sustentabilidade.

VEJA MAIS:

Festa da Uva 2026: tradição e inovação

Depois de uma edição de 2025 que atraiu 314.109 visitantes, vindos de 418 cidades, 26 estados e 19 países, a expectativa para 2026 projeta 320 mil visitantes. Com recorde de público e foco ampliado em práticas ESG, a 41ª edição da Festa da Uva de Jundiaí é um convite para celebrar a colheita com responsabilidade social, ambiental e visão de futuro.

A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos, marcada para acontecer de 15 de janeiro a 8 de fevereiro de 2026, vai muito além da celebração da Uva Niágara Rosada. O evento consolida a “Terra da Uva” como referência nacional em gestão sustentável, inclusão social e inovação em políticas públicas.

Festa para todos

A festa mantém olhar atento para a inclusão, garantindo que todos possam participar.

  • Mobilidade Facilitada: cadeiras de rodas gratuitas (101 empréstimos em 2025) e carros elétricos que somaram mais de 5mil deslocamentos na última edição.
  • Acessibilidade Estrutural: banheiros, rampas e áreas de circulação adaptadas.
  • Comunicação Universal: tradutores de Libras para visitas e atendimento, alcançando mais de 1,3 mil visitantes surdos.
  • Apoio a Deficientes Visuais: guias-intérpretes e audiodescrição atendendo diferentes perfis de público — 45 visitantes beneficiados em 2025.

41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
O quê: 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí
Quando: 15 de janeiro a 08 de fevereiro de 2026
Horários: quinta-feira (15/01): 18h às 22h | sextas-feiras: 18h às 22h | sábados: 10h às 22h | domingos: 10h às 21h
Onde: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva), Jundiaí – SP
Entrada: gratuita (com sugestão de doação de 1 kg de alimento para o Fundo Social de Solidariedade)
Mais informações: https://festadauva.jundiai.sp.gov.br/

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários