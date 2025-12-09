O motorista de uma carreta ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, após se envolver em um engavetamento com mais dois caminhões, no km 98 da SP 065, em Itatiba, nesta segunda-feira (3).

Um caminhão VW 24.250 trafegava na rodovia no sentido Sul, pela faixa 1 de rolamento, quando, por motivos a serem esclarecidos, colidiu na traseira de outro caminhão, que foi projetado contra a traseira da carreta. Após a colisão, ambos os veículos ficaram parados na faixa de rolamento.

Quatro pessoas ficaram feridas: uma em estado grave, duas ilesas e uma moderada, que também foi socorrida ao hospital por uma ambulância.