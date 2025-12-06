Um homem foi preso suspeito de enforcar e morder o rosto da ex-namorada, em um bar na Vila Vianelo, em Jundiaí. O caso aconteceu na tarde de ontem (5), e foi registrado no Boletim de Ocorrência como lesão corporal, violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O suspeito teria descumprido a medida protetiva de urgência ao invadir o estabelecimento da ex-namorada. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, dentro do local, os policiais encontraram o agressor insultando a vítima.

A mulher relatou que o suspeito a agrediu com uma mordida no rosto e tentou enforcá-la, mas ela conseguiu fugir e pediu ajuda dos vizinhos para chamar a polícia.