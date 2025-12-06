06 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Homem é preso suspeito de morder e enfocar ex-namorada em bar

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Um homem foi preso suspeito de enforcar e morder o rosto da ex-namorada, em um bar na Vila Vianelo, em Jundiaí. O caso aconteceu na tarde de ontem (5), e foi registrado no Boletim de Ocorrência como lesão corporal, violência doméstica, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.

O suspeito teria descumprido a medida protetiva de urgência ao invadir o estabelecimento da ex-namorada. A Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, dentro do local, os policiais encontraram o agressor insultando a vítima.

A mulher relatou que o suspeito a agrediu com uma mordida no rosto e tentou enforcá-la, mas ela conseguiu fugir e pediu ajuda dos vizinhos para chamar a polícia.

O homem foi localizado e preso em flagrante. Ele negou o crime e disse que foi ao local apenas para conversar com a vítima.

A mulher estava com algumas lesões pelo corpo e recebeu atendimento médico.

Com informações do G1 e Jornal da Região

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários