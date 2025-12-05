Familiares de Alcindo Eugênio da Luz, morador no Jardim Tamoio, em Jundiaí, buscam informações sobre seu paradeiro. Segundo o Boletim de Ocorrência, ele desapareceu na madrugada de quarta-feira. O idoso, de 81 anos, apresenta quadro de demência e início de Alzheimer.

De acordo com informações fornecidas pela sua afilhada, Alcindo foi levado na noite de quarta-feira ao Hospital Paulo Sacramento por familiares e, num dado momento, saiu sozinho do local e teve acesso à rua lateral, e de onde saiu andando sem rumo pela cidade. A família acredita que ele provavelmente sofreu um surto, pois há alguns dias já não tomava os medicamentos prescritos para sua enfermidade.

No Boletim de Ocorrência consta também que as câmeras de monitoramento da Guarda Municipal identificaram o idoso próximo à E.E. Dr. Antenor Soares Gandra, no Centro, onde foi visto pela última vez.