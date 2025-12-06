Um veterinário de Campinas foi preso nesta semana por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), do Divisão de Investigações Criminais de Campinas (Deic), durante cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça do Paraná, por envolvimento e um grande esquema nacional de distribuição e venda ilegal de cetamina, um medicamento veterinário que pode ser utilizado como droga alucinógena. A detenção dele pela polícia de Campinas foi em apoio à Polícia Civil do Paraná, que investiga a quadrilha. O crime praticado pela organização criminosa - que vinha agindo no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro -, é o Tráfico de Drogas.

O veterinário campineiro foi identificado pela policia civil paranaense como suspeito de ser o maior responsável pela prescrição de cetamina no esquema criminoso para todo o Brasil. As investigações apontaram que ele emitiu pelo menos 800 receitas num período de quatro anos para aquisição de 123 mil frascos do medicamento, suficientes para anestesiar 3 milhões de cães de porte médio ou 8 milhões de gatos - os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e Polícia Civil. Essa substância também é usada por humanos como entorpecente, e serve ainda para a produção de drogas sintéticas.

Segundo a polícia, com o valor de mercado de R$ 130 por ampola, se as compras foram feitas legalmente o montante chegaria a R$ 15 milhões. No entanto, considerando a venda no mercado ilegal, o valor pode superar R$ 60 milhões.