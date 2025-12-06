Para facilitar o acesso da população às festividades de Natal de Várzea Paulista, a programação deste ano será descentralizada, partindo de três locais em diferentes regiões da cidade: Parque Jardim Bertioga, Complexo Kim Nozaki (região do Promeca) e Parque da Família (América I). Entre os destaques, estão o famoso Expresso Natalino — trenzinho gratuito —, a presença do Papai Noel, Cinema ao Ar Livre, a entrega oficial da primeira fase do Parque da Família, e a possibilidade de divulgar sua empresa e ter descontos em compras. A realização é da ACE (Associação Comercial Empresarial), Prefeitura e vereadores.

As comemorações serão realizadas até o dia 23 de dezembro. Confira:

5 a 7 de dezembro