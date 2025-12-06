Para facilitar o acesso da população às festividades de Natal de Várzea Paulista, a programação deste ano será descentralizada, partindo de três locais em diferentes regiões da cidade: Parque Jardim Bertioga, Complexo Kim Nozaki (região do Promeca) e Parque da Família (América I). Entre os destaques, estão o famoso Expresso Natalino — trenzinho gratuito —, a presença do Papai Noel, Cinema ao Ar Livre, a entrega oficial da primeira fase do Parque da Família, e a possibilidade de divulgar sua empresa e ter descontos em compras. A realização é da ACE (Associação Comercial Empresarial), Prefeitura e vereadores.
As comemorações serão realizadas até o dia 23 de dezembro. Confira:
5 a 7 de dezembro
Parque Jardim Bertioga: Avenida Padre Jordan, s/n
– Feiras Criativa e Inclusiva: opções gastronômicas e de artesanato — das 18 às 22 horas;
– Expresso Natalino — nos dias 5 e 7, das 18 às 22 horas, e no sábado (6), do meio-dia às 17 horas (cada percurso durará dez minutos);
– 07/12: Cinema ao Ar Livre — Escola Estadual Prof.ª Lavínia Ribeiro Aranha — das 18 às 22 horas (duas sessões);
– Visita do Papai Noel — das 18 às 22 horas.
12 a 14 de dezembro – 18 às 22 horas
Complexo Esportivo Kim Nozaki: Jardim Santa Lúcia
– Feiras Criativa e Inclusiva: opções gastronômicas e de artesanato;
– Expresso Natalino (cada percurso durará dez minutos);
– Visita do Papai Noel.
– 13/12 — Cinema ao Ar Livre (duas sessões);
19 a 23 de dezembro
Parque da Família: Jardim América I
19/12 e 20/12 – Cinema ao Ar Livre — das 18 às 22 horas (duas sessões);
20/12 – Entrega oficial da Primeira Fase do Parque da Família — 19 horas
19 a 22 de dezembro — 18 às 22 horas
– Feiras Criativa e Inclusiva: opções gastronômicas e de artesanato;
– Expresso Natalino (cada percurso durará dez minutos);
– Visita do Papai Noel.
23 de dezembro — a partir das 19 horas
– Grande carreata com a presença do Papai Noel;
– Roteiro oficial a ser divulgado;
– Encerramento das atividades natalinas do município.
Divulgação e descontos
Os consumidores podem conseguir descontos, acessando os cupons cadastrados no link (clique aqui). Empresas credenciadas à ACE podem acessar o mesmo endereço para entrarem no rol de empreendimentos divulgados nas ações de Natal da associação.