A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulgou recentemente os índices criminais de outubro deste ano. Em Jundiaí, nos primeiros 10 meses de 2025, os números dos principais delitos contra o patrimônio – como roubos e furtos – seguem em queda, mantendo a tendência verificada em boa parte do ano. Já as ocorrências ligadas ao tráfico e apreensão de drogas vêm aumentando. Estes dados refletem a atuação qualificada da Guarda Municipal de Jundiaí, em integração com as demais forças policiais da cidade.
Os furtos de veículo decresceram 17,5% nos 10 meses, passando de 479 em 2024 para 395 este ano. Já os roubos em geral caíram 16,6% (de 619 para 516), enquanto os roubos de caminhões, carros e motos abaixaram 15,8% (de 145 para 122) e os furtos em geral, 13,3% (de 3.980 para 3.448). Quanto aos roubos de carga, foram 26 ocorrências em 2025, contra 48 nos mesmos meses do ano anterior. A queda foi de 45,8%.
O combate ao tráfico de drogas por parte da Guarda Municipal e das polícias Militar e Civil também apresentou desempenho relevante de janeiro a outubro. Os registros das ocorrências de venda de entorpecentes aumentaram 28,3% (de 268 no ano passado para 344 em 2025); já as apreensões de maconha, cocaína, crack e outras drogas subiram mais de 30% – de 68 para 89.
“Atuamos com integração, dados, estratégia e a presença de nossos agentes de segurança nas ruas. O trabalho da nossa GMJ é motivo de orgulho, pois alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo. “O modelo de gestão implementado pela Prefeitura, sob a liderança do prefeito Gustavo Martinelli, aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as Polícias Estaduais, Ministério Público e Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultado sem abrir mão da legalidade, transparência e compromisso com a vida”, reforça o secretário.
Tecnologia
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o uso de tecnologia também vem sendo extremamente valorizado por sua gestão. “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial, implantado neste segundo semestre, é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou o prefeito.
Desde que a Prefeitura de Jundiaí aderiu ao programa “Muralha Paulista”, do Governo Paulista, em setembro deste ano mais de 9,2 mil alertas já foram feitos no município de checagem de informações para identificar indivíduos que cometeram crimes ou estão com mandados de prisão emitidos pela Justiça. De acordo com a SSP-SP, mais de 130 câmeras, incluindo as de empresas e usuários particulares, estão vinculadas ao banco de dados da Pasta.
O Muralha Paulista é um integrador e fornece as informações necessárias para o sucesso da identificação por reconhecimento facial de suspeitos (de todos os estados brasileiros), feita em Jundiaí pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, responsável por estas câmeras específicas de identificação de possíveis criminosos.