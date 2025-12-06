A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) divulgou recentemente os índices criminais de outubro deste ano. Em Jundiaí, nos primeiros 10 meses de 2025, os números dos principais delitos contra o patrimônio – como roubos e furtos – seguem em queda, mantendo a tendência verificada em boa parte do ano. Já as ocorrências ligadas ao tráfico e apreensão de drogas vêm aumentando. Estes dados refletem a atuação qualificada da Guarda Municipal de Jundiaí, em integração com as demais forças policiais da cidade.

Os furtos de veículo decresceram 17,5% nos 10 meses, passando de 479 em 2024 para 395 este ano. Já os roubos em geral caíram 16,6% (de 619 para 516), enquanto os roubos de caminhões, carros e motos abaixaram 15,8% (de 145 para 122) e os furtos em geral, 13,3% (de 3.980 para 3.448). Quanto aos roubos de carga, foram 26 ocorrências em 2025, contra 48 nos mesmos meses do ano anterior. A queda foi de 45,8%.

O combate ao tráfico de drogas por parte da Guarda Municipal e das polícias Militar e Civil também apresentou desempenho relevante de janeiro a outubro. Os registros das ocorrências de venda de entorpecentes aumentaram 28,3% (de 268 no ano passado para 344 em 2025); já as apreensões de maconha, cocaína, crack e outras drogas subiram mais de 30% – de 68 para 89.