Os ingressos para o Clássico dos Campeões, que comemora os 20 anos da conquista da Copa o Brasil e os 21 anos do vice-campeonato paulista de 2004, já estão disponíveis para serem emitidos.
CLIQUE AQUI E GARANTA JÁ A SUA PRESENÇA
Para garantir o seu acesso, é necessário fazer o cadastro na plataforma e, após a confirmação do cadastro, emitir o ingresso. Os bilhetes são gratuitos, mas precisam ser emitidos para adentrar ao estádio.
PRESENÇAS CONFIRMADAS
Os goleiros Victor e Rafael Bracali, do volante Christian e Fábio Gomes, do lateral Julinho e Lucas entre os 20 já garantidos no evento
DATA E HORÁRIO DEFINIDOS
A partida está marcada para o domingo, 14 de dezembro de 2025, às 10h30 no Estádio Dr. Jayme Cintra e contará com a presença de diversos atletas fundamentais para a conquista dos títulos.