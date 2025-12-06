06 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
JOGO FESTIVO

Clássico dos Campeões no Jayme Cintra tem ingressos disponíveis

Por Redação | PAULISTA FC
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
AGÊNCIA PAULISTÃO
Os bilhetes são gratuitos, mas precisam ser emitidos para adentrar ao estádio
Os bilhetes são gratuitos, mas precisam ser emitidos para adentrar ao estádio

Os ingressos para o Clássico dos Campeões, que comemora os 20 anos da conquista da Copa o Brasil e os 21 anos do vice-campeonato paulista de 2004, já estão disponíveis para serem emitidos.

CLIQUE AQUI E GARANTA JÁ A SUA PRESENÇA

Para garantir o seu acesso, é necessário fazer o cadastro na plataforma e, após a confirmação do cadastro, emitir o ingresso. Os bilhetes são gratuitos, mas precisam ser emitidos para adentrar ao estádio.  

PRESENÇAS CONFIRMADAS

Os goleiros Victor e Rafael Bracali, do volante Christian e Fábio Gomes, do lateral Julinho e Lucas entre os 20 já garantidos no evento

DATA E HORÁRIO DEFINIDOS 

A partida está marcada para o domingo, 14 de dezembro de 2025, às 10h30 no Estádio Dr. Jayme Cintra e contará com a presença de diversos atletas fundamentais para a conquista dos títulos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários