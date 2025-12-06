Os ingressos para o Clássico dos Campeões, que comemora os 20 anos da conquista da Copa o Brasil e os 21 anos do vice-campeonato paulista de 2004, já estão disponíveis para serem emitidos.

CLIQUE AQUI E GARANTA JÁ A SUA PRESENÇA

Para garantir o seu acesso, é necessário fazer o cadastro na plataforma e, após a confirmação do cadastro, emitir o ingresso. Os bilhetes são gratuitos, mas precisam ser emitidos para adentrar ao estádio.