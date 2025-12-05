Jundiaí vai sediar neste final de semana dois eventos de natação, ambos no Complexo Aquático Devanir W. Penteado Jr, no CECE Nicolino de Luca, o Bolão. No sábado (6), será o Torneio Master, a partir das 13h30, envolvendo 160 atletas; já no domingo (7), é a vez do Guaruzão, às 8h30 (com 220 esportistas). As inscrições para as duas iniciativas já estão encerradas e a entrada é gratuita ao público.

No Torneio Master, os atletas disputarão provas de 100m medley, 25m livre, 50m livre e 200m livre, com medalhas aos primeiros colocados de cada prova. Já o Guaruzão, com provas de 25m e 50m crawl, possui um caráter de festival, no qual todos os inscritos receberão medalhas de participação.

VEJA MAIS: