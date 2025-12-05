Jundiaí vai sediar neste final de semana dois eventos de natação, ambos no Complexo Aquático Devanir W. Penteado Jr, no CECE Nicolino de Luca, o Bolão. No sábado (6), será o Torneio Master, a partir das 13h30, envolvendo 160 atletas; já no domingo (7), é a vez do Guaruzão, às 8h30 (com 220 esportistas). As inscrições para as duas iniciativas já estão encerradas e a entrada é gratuita ao público.
No Torneio Master, os atletas disputarão provas de 100m medley, 25m livre, 50m livre e 200m livre, com medalhas aos primeiros colocados de cada prova. Já o Guaruzão, com provas de 25m e 50m crawl, possui um caráter de festival, no qual todos os inscritos receberão medalhas de participação.
Alunos do Time Jundiaí, do Programa Escola de Esporte e academias e clubes convidados vão participar do Guaruzão, torneio já tradicional. “O evento tem como objetivo principal incentivar a prática esportiva e motivar as crianças a continuar na modalidade”, afirmou Rachel Ciaco Nunes, diretora de Esporte Educacional e Participação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
Festijun
A 14ª edição do Festival Time Jundiaí (Festijun) terá andamento neste sábado. Às 8h30, estão previstos os jogos de vôlei no CECE Aramis Poli, na Vila Hortolândia, com a participação de 150 alunos. À tarde, às 14h, o público poderá conferir as disputas no kung fu no CECE Romão de Souza, na Colônia, também com 150 alunos participantes.
“Sábado e domingo serão de muito esporte em Jundiaí. Os eventos contribuem para a integração e a participação dos atletas com parentes, amigos e toda a comunidade”, completou Rachel.