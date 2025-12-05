A equipe sub-19 de vôlei feminino do Time Jundiaí conquistou, nesta semana, o título estadual da Federação, após vencer o golden set na final disputada contra o São Caetano, na casa do adversário. Depois da derrota por 3 sets a 0 no jogo regular, o time se recuperou e venceu o set decisivo por 25 a 10, garantindo a taça.
Comandada pelo técnico Ademir Zamboni, a equipe contou com as atletas Joana, Dani, Fernanda, Maju, Rebeca e Raissa Verdine, além das líberos Rayssa Ramos e Ariadne. Também participaram da campanha as jogadoras Cecília, Bianca, Alice, Camila, Lívia, Clarice e Gabi.
A comissão técnica teve ainda o assistente Moacir Regra, o estagiário Leonardo Viana e o preparador físico Bruno Mazzuco.