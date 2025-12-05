05 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
SUB-19

Jundiaí vence no golden set e é campeão estadual de vôlei

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
Jundiaí derrotou o São Caetano, na casa do adversário
Jundiaí derrotou o São Caetano, na casa do adversário

A equipe sub-19 de vôlei feminino do Time Jundiaí conquistou, nesta semana, o título estadual da Federação, após vencer o golden set na final disputada contra o São Caetano, na casa do adversário. Depois da derrota por 3 sets a 0 no jogo regular, o time se recuperou e venceu o set decisivo por 25 a 10, garantindo a taça.

Comandada pelo técnico Ademir Zamboni, a equipe contou com as atletas Joana, Dani, Fernanda, Maju, Rebeca e Raissa Verdine, além das líberos Rayssa Ramos e Ariadne. Também participaram da campanha as jogadoras Cecília, Bianca, Alice, Camila, Lívia, Clarice e Gabi.

A comissão técnica teve ainda o assistente Moacir Regra, o estagiário Leonardo Viana e o preparador físico Bruno Mazzuco.

