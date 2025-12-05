O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) ampliou o horário de atendimento para a troca de ingressos do parque Hopi Hari por fraldas infantis, com o objetivo de atender melhor toda a população. A ação, que teve início no dia 5, disponibiliza 6 mil ingressos em troca de pacotes de fraldas destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo município.

Agora, a troca pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. E aos fins de semana, nos dias 6, 7, 13 e 14 de dezembro, o Funss estará aberto das 8h às 12h, ampliando ainda mais as possibilidades para quem não consegue comparecer durante a semana.

