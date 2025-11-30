O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí será palco do evento “Do Zero ao Sólido: a arte de começar certo e crescer rápido”, organizado pelos alunos do curso de “Eventos: Planejar, Executar e Empreender” promovido pelo programa CULTSP PRO e com o apoio do Funss. A entrada é gratuita.

O encontro, que acontece na próxima quinta-feira (4), das 9h30 às 12h, no auditório do Funss, é voltado a quem deseja empreender, ampliar conexões e encontrar inspiração em histórias e experiências do mundo dos negócios. Conduzido pela assessora de eventos Natane Oliveira, a experiência marca a conclusão da formação dos alunos.

A programação contará com uma palestra do Sebrae com a analista de negócios Eloísa Xavier Couto e outra pela ACE Jundiaí com Natasha Almeida, além da participação de representantes do ecossistema local de inovação e empreendedorismo indicados pela associação.