30 de novembro de 2025
'DO ZERO AO SÓLIDO'

Alunos do curso de Eventos promovem encontro no Fundo Social

Por Da Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
O encontro acontece na próxima quinta-feira (4), das 9h30 às 12h, no auditório do Funss
O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí será palco do evento “Do Zero ao Sólido: a arte de começar certo e crescer rápido”, organizado pelos alunos do curso de “Eventos: Planejar, Executar e Empreender” promovido pelo programa CULTSP PRO e com o apoio do Funss. A entrada é gratuita.

O encontro, que acontece na próxima quinta-feira (4), das 9h30 às 12h, no auditório do Funss, é voltado a quem deseja empreender, ampliar conexões e encontrar inspiração em histórias e experiências do mundo dos negócios. Conduzido pela assessora de eventos Natane Oliveira, a experiência marca a conclusão da formação dos alunos.

A programação contará com uma palestra do Sebrae com a analista de negócios Eloísa Xavier Couto e outra pela ACE Jundiaí com Natasha Almeida, além da participação de representantes do ecossistema local de inovação e empreendedorismo indicados pela associação.

Além das atividades principais, o evento promove uma ação solidária de coleta de leite longa vida, incentivando o engajamento social. Os interessados em participar podem garantir os ingressos através da plataforma Sympla, clicando aqui.

