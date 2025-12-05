A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), realiza neste sábado (6) uma ação de multivacinação na praça da Matriz voltada para os públicos adolescente e adulto.

Além da aplicação das doses, profissionais estarão disponíveis para orientações e esclarecimento de dúvidas sobre esquemas vacinais e a importância da imunização ao longo da vida. A ação integra as estratégias do município para ampliar as coberturas vacinais e reforçar a proteção coletiva, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo, essa mobilização é uma oportunidade para que adolescentes e adultos coloquem em dia suas vacinas, evitando doenças que podem ser prevenidas de forma simples e segura. “A vacinação é um ato de cuidado individual que também protege toda a comunidade. Todas as vacinas serão aplicadas conforme preconiza o Programa Nacional de Imunizações (PNI), portanto, quanto mais pessoas imunizadas, menor é a circulação dos vírus e maior é a proteção de todos”, reforça.