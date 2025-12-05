05 de dezembro de 2025
JUNDIAÍ

Hepatite B, HPV, influenza e mais: sábado tem vacinação no Centro

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Além da aplicação das doses, profissionais estarão disponíveis para orientações e esclarecimento de dúvidas sobre esquemas vacinais
Além da aplicação das doses, profissionais estarão disponíveis para orientações e esclarecimento de dúvidas sobre esquemas vacinais

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, por meio da Vigilância Epidemiológica (VE), realiza neste sábado (6) uma ação de multivacinação na praça da Matriz voltada para os públicos adolescente e adulto.

Das 9h às 16h, equipes receberão a população para atualizar a carteirinha contra diversas doenças:

  • hepatite B
  • difteria e tétano (dupla adulto)
  • varicela
  • HPV (para pessoas de 9 a 19 anos)
  • influenza
  • sarampo, caxumba e rubéola (SCR)
  • febre amarela
  • meningites e doenças meningocócicas (ACWY)

Além da aplicação das doses, profissionais estarão disponíveis para orientações e esclarecimento de dúvidas sobre esquemas vacinais e a importância da imunização ao longo da vida. A ação integra as estratégias do município para ampliar as coberturas vacinais e reforçar a proteção coletiva, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo, essa mobilização é uma oportunidade para que adolescentes e adultos coloquem em dia suas vacinas, evitando doenças que podem ser prevenidas de forma simples e segura. “A vacinação é um ato de cuidado individual que também protege toda a comunidade. Todas as vacinas serão aplicadas conforme preconiza o Programa Nacional de Imunizações (PNI), portanto, quanto mais pessoas imunizadas, menor é a circulação dos vírus e maior é a proteção de todos”, reforça.

