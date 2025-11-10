A Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), órgão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde de Jundiaí, inicia nesta semana uma ampla operação de vacinação de cães e gatos da região da Vila Arens. As ações ocorrem após a confirmação, na última terça-feira (4), de um caso de raiva em um felino no bairro.

Segundo o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento, a Prefeitura de Jundiaí adotou todas as medidas necessárias desde que recebeu o diagnóstico, obtido a partir da análise laboratorial feita pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade de São Paulo, referência no Estado de São Paulo, e iniciou um planejamento estratégico para o bairro da Vila Arens, onde o caso de raiva foi notificado. A primeira etapa foi realizar um mapeamento da área onde o caso foi notificado, com o objetivo de identificar a população de cães e gatos residentes e avaliar a cobertura vacinal necessária. “Com base nessa análise, foi possível compreender qual era a demanda ampliada de doses de vacinas antirrábicas, em uma operação que conta com o apoio do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVE) e do Instituto Pasteur. A expectativa é de que entre quarta (12) e quinta-feira (13) nós iniciemos as ações de bloqueio no local, por meio de postos avançados de vacinação”, afirma.

