A vacinação é uma das conquistas mais importantes da medicina moderna e segue sendo uma das formas mais eficazes de proteger a população contra doenças graves, reduzir internações e salvar vidas. No Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), especialistas reforçam que manter o calendário vacinal atualizado é uma medida fundamental não apenas para o bem-estar individual, mas também para a segurança de toda a comunidade.

“A imunização é uma ferramenta indispensável da saúde pública. Ela previne surtos, controla epidemias e contribui para que doenças, antes comuns, e muitas vezes fatais, hoje sejam raramente vistas”, explica a médica infectologista Maria José Kassab Carvalho. Segundo ela, a vacinação cria uma espécie de “barreira coletiva”, dificultando a circulação dos vírus e bactérias e protegendo inclusive quem, por motivos de saúde, não pode ser vacinado.

A especialista lembra que enfermidades como sarampo, difteria, coqueluche, poliomielite e tétano foram controladas graças às campanhas de imunização em massa. “Essas doenças já causaram sofrimento e mortes em larga escala. As vacinas mudaram esse cenário, permitindo que novas gerações crescessem mais saudáveis e com menor risco de complicações graves”, afirma.