A vacinação é uma das conquistas mais importantes da medicina moderna e segue sendo uma das formas mais eficazes de proteger a população contra doenças graves, reduzir internações e salvar vidas. No Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), especialistas reforçam que manter o calendário vacinal atualizado é uma medida fundamental não apenas para o bem-estar individual, mas também para a segurança de toda a comunidade.
“A imunização é uma ferramenta indispensável da saúde pública. Ela previne surtos, controla epidemias e contribui para que doenças, antes comuns, e muitas vezes fatais, hoje sejam raramente vistas”, explica a médica infectologista Maria José Kassab Carvalho. Segundo ela, a vacinação cria uma espécie de “barreira coletiva”, dificultando a circulação dos vírus e bactérias e protegendo inclusive quem, por motivos de saúde, não pode ser vacinado.
A especialista lembra que enfermidades como sarampo, difteria, coqueluche, poliomielite e tétano foram controladas graças às campanhas de imunização em massa. “Essas doenças já causaram sofrimento e mortes em larga escala. As vacinas mudaram esse cenário, permitindo que novas gerações crescessem mais saudáveis e com menor risco de complicações graves”, afirma.
Além das doenças tradicionais, a vacinação também tem papel fundamental na prevenção de infecções respiratórias e na redução de complicações associadas a elas. De acordo com a médica infectologista, manter a cobertura vacinal atualizada é essencial para evitar agravamentos de quadros clínicos e garantir a proteção das populações mais vulneráveis, como idosos e pessoas com doenças crônicas. “Quando deixamos de nos vacinar, aumentamos as chances de que vírus e bactérias circulem com mais intensidade, o que pode resultar em casos mais graves e maior demanda por atendimento hospitalar”, orienta a especialista.
O HSV reforça que as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras, passam por rigorosos processos de controle de qualidade e estão ao alcance de toda a população. “Vacinar-se é um ato de responsabilidade e amor ao próximo. É cuidar da própria saúde e, ao mesmo tempo, contribuir para o bem coletivo. Cada dose aplicada é um passo a mais em direção a uma sociedade mais protegida e com menos sofrimento”, conclui a Maria José.