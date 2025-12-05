05 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
LESÃO CORPORAL

'Valentão' é detido pelo ex-sogro até a chegada da PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Os PMs prenderam o suspeito em flagrante
Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica e lesão corporal contra a ex-namorada no Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, foram recebidos pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-namorado.

Segundo ela, seu pai estava dentro da casa com o autor das agressões, a fim de impedir que ele fugisse.

Os policiais entraram no imóvel e detiveram o ex-namorado, que foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

