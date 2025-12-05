Policiais militares prenderam um homem por violência doméstica e lesão corporal contra a ex-namorada no Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, foram recebidos pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo ex-namorado.

Segundo ela, seu pai estava dentro da casa com o autor das agressões, a fim de impedir que ele fugisse.