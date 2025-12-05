05 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
TABELA DEFINIDA

Paulista conhece os confrontos da 1ª fase da Série A3

Por Luana Nascimbene | PAULISTA FC
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
Os times jogarão duas vezes na semana, sendo uma rodada no fim de semana e outra no meio da semana
Os times jogarão duas vezes na semana, sendo uma rodada no fim de semana e outra no meio da semana

A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo estreia em casa diante da Itapirense, no fim de semana dos dias 24 e 25 de janeiro. As datas e horários dos jogos, porém, ainda serão definidas pela FPF.

Assim como aconteceu neste ano, os times jogarão duas vezes na semana, sendo uma rodada no fim de semana e outra no meio da semana.

CONFRONTOS DA 1ª FASE:

RODADA 1: Paulista x Itapirense

RODADA 2: Rio Claro x Paulista

RODADA 3: Marília x Paulista

RODADA 4: Paulista x Portuguesa Santista

RODADA 5: Rio Branco x Paulista

RODADA 6: Paulista x Desportivo Brasil

RODADA 7: XV de Jaú x Paulista

RODADA 8: Paulista x EC São Bernardo

RODADA 9: Rio Preto x Paulista

RODADA 10: Paulista x Francana

RODADA 11: Paulista x Bandeirante

RODADA 12: União Suzano x Paulista

RODADA 13: União Barbarense x Paulista

RODADA 14: Paulista x União São João

RODADA 15: Catanduva x Paulista

A competição tem início no final de semana dos dias 24 e 25 de janeiro e tem a decisão prevista para acontecer em 26 de abril. Ao todo serão 21 datas e todas as 134 partidas serão transmitidas ao vivo.

O formato de disputa foi mantido para esta temporada. Sendo assim, as 16 equipes se enfrentam em turno único com as duas últimas sendo rebaixadas e as oito mais bem classificadas avançam às quartas de final, quando é iniciado o mata-mata. Nesta fase eliminatória, em jogos de ida e volta, o empate no placar agregado leva a disputa aos pênaltis.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários