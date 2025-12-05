A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo estreia em casa diante da Itapirense, no fim de semana dos dias 24 e 25 de janeiro. As datas e horários dos jogos, porém, ainda serão definidas pela FPF.

Assim como aconteceu neste ano, os times jogarão duas vezes na semana, sendo uma rodada no fim de semana e outra no meio da semana.

CONFRONTOS DA 1ª FASE: