A Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela de jogos da Série A3 do Campeonato Paulista. O Galo estreia em casa diante da Itapirense, no fim de semana dos dias 24 e 25 de janeiro. As datas e horários dos jogos, porém, ainda serão definidas pela FPF.
Assim como aconteceu neste ano, os times jogarão duas vezes na semana, sendo uma rodada no fim de semana e outra no meio da semana.
CONFRONTOS DA 1ª FASE:
RODADA 1: Paulista x Itapirense
RODADA 2: Rio Claro x Paulista
RODADA 3: Marília x Paulista
RODADA 4: Paulista x Portuguesa Santista
RODADA 5: Rio Branco x Paulista
RODADA 6: Paulista x Desportivo Brasil
RODADA 7: XV de Jaú x Paulista
RODADA 8: Paulista x EC São Bernardo
RODADA 9: Rio Preto x Paulista
RODADA 10: Paulista x Francana
RODADA 11: Paulista x Bandeirante
RODADA 12: União Suzano x Paulista
RODADA 13: União Barbarense x Paulista
RODADA 14: Paulista x União São João
RODADA 15: Catanduva x Paulista
A competição tem início no final de semana dos dias 24 e 25 de janeiro e tem a decisão prevista para acontecer em 26 de abril. Ao todo serão 21 datas e todas as 134 partidas serão transmitidas ao vivo.
O formato de disputa foi mantido para esta temporada. Sendo assim, as 16 equipes se enfrentam em turno único com as duas últimas sendo rebaixadas e as oito mais bem classificadas avançam às quartas de final, quando é iniciado o mata-mata. Nesta fase eliminatória, em jogos de ida e volta, o empate no placar agregado leva a disputa aos pênaltis.