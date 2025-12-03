03 de dezembro de 2025
TRÁFICO

Gerente é preso por GMs ao sair de uma área de mata

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
A prisão foi realizada por guardas municipais da Romu

Um homem, apontado pelas forças de segurança como gerente dos pontos de tráfico de drogas no bairro Erasmo Crispim, em Itatiba, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Os guardas realizavam patrulhamento próximo a um ponto de tráfico, quando flagraram o momento exato em que um homem chegava à biqueira com uma sacola, após sair de uma área de mata.

Ao avistar a viatura, ele tentou se desfazer do material, mas acabou abordado. Dentro da sacola, foram encontradas 300 porções de diversas drogas, que o suspeito confessou que usaria para abastecer o ponto de tráfico.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

