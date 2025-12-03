Um homem, apontado pelas forças de segurança como gerente dos pontos de tráfico de drogas no bairro Erasmo Crispim, em Itatiba, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes. A prisão foi realizada por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Os guardas realizavam patrulhamento próximo a um ponto de tráfico, quando flagraram o momento exato em que um homem chegava à biqueira com uma sacola, após sair de uma área de mata.

Ao avistar a viatura, ele tentou se desfazer do material, mas acabou abordado. Dentro da sacola, foram encontradas 300 porções de diversas drogas, que o suspeito confessou que usaria para abastecer o ponto de tráfico.