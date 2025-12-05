05 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

FLAGRANTE

Homem é preso após sacar a arma em bate-boca em frente a comércio

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
A arma e as munições foram apreendidas
O uso de uma arma de fogo durante uma discussão em frente a um comércio no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, mobilizou equipes da Guarda Municipal (GM) para encontrar o autor, que foi preso. A arma e as munições foram apreendidas.

A GM recebeu informações de que, durante um bate-boca em frente a um estabelecimento comercial, um dos envolvidos sacou um revólver, causando pânico entre as pessoas presentes.

As equipes se dirigiram ao local, mas, ao chegarem, o homem já havia fugido.

Com base em informações colhidas junto a testemunhas, as equipes realizaram diligências e conseguiram localizar o suspeito, que estava acompanhado de outro homem. Durante a revista pessoal, foi encontrado no carro o revólver utilizado para intimidar as pessoas durante a discussão. No bolso do dono da arma, também foi encontrada uma porção de cocaína.

Ambos foram conduzidos à delegacia, onde o proprietário da arma foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e resistência à prisão. O outro homem foi liberado após prestar depoimento.

