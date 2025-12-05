O uso de uma arma de fogo durante uma discussão em frente a um comércio no bairro São José, em Campo Limpo Paulista, mobilizou equipes da Guarda Municipal (GM) para encontrar o autor, que foi preso. A arma e as munições foram apreendidas.

A GM recebeu informações de que, durante um bate-boca em frente a um estabelecimento comercial, um dos envolvidos sacou um revólver, causando pânico entre as pessoas presentes.

As equipes se dirigiram ao local, mas, ao chegarem, o homem já havia fugido.