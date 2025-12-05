O Sesc São Paulo integra a Virada Inclusiva 2025 com atividades espalhadas por todo o estado, com programação até dia 7 de dezembro. O evento, em sua 15ª edição, é realizado em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e, neste ano, celebra o tema "Direito de ser, viver e protagonizar", coincidindo com a celebração dos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

A programação inclui a vivência “Brinca Libras”, um projeto lúdico e envolvente conduzido pela Cia. Amoras. A proposta é promover a inclusão e o aprendizado de Libras por meio de jogos, contação de histórias coletivas, brincadeiras de roda e cirandas, convidando crianças, famílias e o público a explorar a comunicação visual e gestual.

O teatro de narrativas também está presente com a contação de histórias "O Espelho Mágico", uma história de tradição oral narrada simultaneamente em português e Libras por Mirela Estelles e Amarilis Reto, que convida os participantes a interagir com a trama. Além disso, o artista, poeta e educador surdo Bruno Vital conduz a oficina "Iniciação ao Desenho", que explora técnicas básicas do desenho como forma de expressar sentimentos e memórias. A unidade ainda oferece a intervenção “Luderia Literária em Libras” e a “Visita Mediada Acessível” à exposição Cidade em Movimento, que conta com recursos como Libras e Audiodescrição.



Programação:

Brinca Libras, com Cia. Amoras

domingo, das 15h às 17h



Contação de História:

O Espelho Mágico, com Mirela Estelles e Amarilis Reto

domingo, 11h