05 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SESC JUNDIAÍ  

Programação celebra o “Direito de ser, viver e protagonizar” 

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os encontros serão gratuitos em diferentes pontos do Sesc Jundiaí 
Os encontros serão gratuitos em diferentes pontos do Sesc Jundiaí 

O Sesc São Paulo integra a Virada Inclusiva 2025 com atividades espalhadas por todo o estado, com programação até dia 7 de dezembro. O evento, em sua 15ª edição, é realizado em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e, neste ano, celebra o tema "Direito de ser, viver e protagonizar", coincidindo com a celebração dos 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão (LBI).

A programação inclui a vivência “Brinca Libras”, um projeto lúdico e envolvente conduzido pela Cia. Amoras. A proposta é promover a inclusão e o aprendizado de Libras por meio de jogos, contação de histórias coletivas, brincadeiras de roda e cirandas, convidando crianças, famílias e o público a explorar a comunicação visual e gestual.

O teatro de narrativas também está presente com a contação de histórias "O Espelho Mágico", uma história de tradição oral narrada simultaneamente em português e Libras por Mirela Estelles e Amarilis Reto, que convida os participantes a interagir com a trama. Além disso, o artista, poeta e educador surdo Bruno Vital conduz a oficina "Iniciação ao Desenho", que explora técnicas básicas do desenho como forma de expressar sentimentos e memórias. A unidade ainda oferece a intervenção “Luderia Literária em Libras” e a “Visita Mediada Acessível” à exposição Cidade em Movimento, que conta com recursos como Libras e Audiodescrição. 
 
Programação:
Brinca Libras, com Cia. Amoras
domingo, das 15h às 17h
 
Contação de História:
O Espelho Mágico, com Mirela Estelles e Amarilis Reto
domingo, 11h  

Oficina:
Iniciação ao Desenho, com Bruno Vital
sábado e domingo, das 14h30 às 17h30 
 
Intervenção:
Luderia Literária em Libras, com Thais Martins
sábado, 14h30

Visita mediada acessível:
Exposição “Cidade em Movimento" 
sexta, das 15h30 às 16h30; sábado e domingo, das 15h às 16h

Os encontros serão gratuitos em diferentes pontos do Sesc Jundiaí

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários