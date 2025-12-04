O espírito natalino toma conta do Projeto Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista, que encerra 2025 com duas apresentações cheias de talento e criatividade dos corais thyssenkrupp nos dias 10 e 16 de dezembro.

Sede dos ensaios semanais dos corais, o SESI será palco da primeira apresentação, no dia 10 de dezembro, quarta-feira, às 20h, reunindo os três grupos na mesma noite: coro infantil cênico, coro jovem cênico e coral adulto.



A segunda apresentação está marcada para o dia 16 de dezembro, terça-feira, também às 20h, na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Rua Nossa Senhora do Rosário, 203, Centro. Nesta noite, sobem ao palco o coral adulto e o coral infantil.



Além de canções em clima natalino, as apresentações trazem o repertório trabalhado ao longo do ano.



O coral adulto, regido por Marco Antônio de Almeida Cunha, apresenta o tema “A MORte AMOR à VIDA”, uma reflexão sobre os ciclos da vida, celebrando o fim de fases e o início de novas jornadas. Entre os destaques está “Baião de Quatro Toques”, de Luís Tatit e José Miguel Wisnik, inspirado na Quinta Sinfonia de Beethoven. Na versão do coral, a música transforma a ideia do destino batendo à porta em uma tentação de ser muito feliz. O grupo conta com o pianista Paulo Nikolas Mescole e a preparadora vocal Érika Muniz.



O coro infantil cênico, regido por Débora Lorenti Lupianhe, reúne 35 crianças envolvidas com o tema “Disney”, com preparação cênica de Lucas Migliorini e acompanhamento de Thiago Lourenço ao piano.



O coro jovem cênico, por sua vez, apresenta o repertório “Memórias”, que mistura hits internacionais e clássicos brasileiros. A apresentação combina músicas, coreografias, alegria e emoção, celebrando o talento e o entusiasmo dos jovens artistas. A regência é de Otávio Piola, com direção cênica de Lucas Migiorini e preparação vocal de Érika Muniz.



O Projeto Oficinas Culturais é uma realização da Kalithéa, empresa ligada à Direção Cultura, com patrocínio da thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do SESI Campo Limpo Paulista. Além das atividades de canto coral, abertas e gratuitas a qualquer interessado, o projeto oferece aulas de teatro, dança, balé e capoeira para alunos de três escolas públicas da cidade e apoia também as atividades do Grupão Especial, coletivo artístico de teatro criado na APAE de Campo Limpo Paulista.

