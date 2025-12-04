04 de dezembro de 2025
ATÉ DIA 9

Jarinu promove campanha de testagem rápida de HIV e Sífilis

Por Redação | Prefeitura de Jarinu
| Tempo de leitura: 1 min
A campanha se iniciou dia 1º de dezembro, no Dia Mundial de Combate à AIDS,
A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo a Campanha Fique Sabendo, com ações educativas e mutirão de testagem de HIV e Sífilis. A realização de testes rápidos será intensificada até o dia 9 de dezembro, pela Vigilância Epidemiológica.

Confira a programação de estagem:

05/12 - UBS Maracanã das 8h às 12h
06/12 - Unidade Mista de Saúde das 8h às 14h
09/12 - CAPS das 8h às 12h

O diagnóstico precoce é fundamental para tratamento e combate à AIDS. A testagem é simples, segura e confidencial, realizada a partir da coleta de uma gota de sangue. Em casos positivos, a equipe ainda realizará o acolhimento, direcionamento para tratamento e acompanhamento.

Os testes continuarão disponíveis em todas nas Unidades de Saúde, mesmo após a campanha.

