A Prefeitura de Jarinu, por meio da Secretaria de Saúde, está promovendo a Campanha Fique Sabendo, com ações educativas e mutirão de testagem de HIV e Sífilis. A realização de testes rápidos será intensificada até o dia 9 de dezembro, pela Vigilância Epidemiológica.

Confira a programação de estagem:

05/12 - UBS Maracanã das 8h às 12h

06/12 - Unidade Mista de Saúde das 8h às 14h

09/12 - CAPS das 8h às 12h