Policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam centenas de porções de entorpecentes no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quarta-feira (3).

Durante patrulhamento em uma área dominada pelo tráfico, os policiais suspeitaram de dois homens em uma biqueira. Ao avistarem a viatura, ambos correram em direção a uma área de mata, mas um deles foi alcançado e detido.

Em uma sacola dispensada pelo suspeito momentos antes, os policiais localizaram diversas porções de drogas.