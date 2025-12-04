04 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Força Tática prende traficante e apreende drogas no Varjão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
DIVULGAÇÃO
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e preso
O suspeito tentou fugir, mas foi alcançado e preso

Policiais militares da Força Tática do 11º Batalhão prenderam um homem por tráfico de drogas e apreenderam centenas de porções de entorpecentes no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, nesta quarta-feira (3).

Durante patrulhamento em uma área dominada pelo tráfico, os policiais suspeitaram de dois homens em uma biqueira. Ao avistarem a viatura, ambos correram em direção a uma área de mata, mas um deles foi alcançado e detido.

Em uma sacola dispensada pelo suspeito momentos antes, os policiais localizaram diversas porções de drogas.

O homem foi conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante. Seu comparsa será investigado pela Polícia Civil.

As drogas apreendidas foram encaminhadas à autoridade policial.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários