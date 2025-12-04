Na madrugada desta quinta-feira (3), um guarda municipal que retornava para casa após o expediente localizou uma moto furtada em uma área de mata, às margens da rodovia Luciano Consoline, nas imediações do bairro San Francisco, em Itatiba. Guardas municipais de patrulhamento comunitário foram acionados e conseguiram recuperar o veículo, que havia sido furtado no dia anterior.

O GM Rezena, ao avistar a moto abandonada na lateral da pista, imediatamente acionou a Corporação. Os guardas Rodrigues e Diego foram enviados ao local.

Após levantamento dos dados de identificação do veículo, os agentes constataram que se tratava de uma moto furtada um dia antes. O proprietário foi informado e compareceu à delegacia, onde relatou que o veículo havia sido furtado em frente à sua residência.