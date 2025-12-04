Policiais militares da 1ª Cia do 49° Batalhão apreenderam mais de 4 mil porções de drogas em uma casa na Vila Esperança, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (3). Um adolescente de 16 anos, que estava armazenando as drogas e se apresentou como responsável pelo abastecimento no bairro, foi apreendido.

Os policiais realizavam patrulhamento na região quando avistaram um jovem empurrando uma motocicleta. Questionado, ele alegou que havia pegado a moto emprestada de um amigo, em um ponto de tráfico, e que o veículo estava com problemas mecânicos.

Durante averiguação, os PMs descobriram que a moto estava com documento atrasado, mas suspeitaram de que coisas mais graves estivessem por trás da história contada por ele. Durante mais um período de questionamentos, ele acabou revelando aos policiais que estava guardando em sua casa grande quantidade de drogas, que seriam usadas para abastecer a biqueira do bairro.