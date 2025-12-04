Jundiaí registrou, na tarde desta quarta-feira (3), a quarta vítima fatal em acidentes de moto na cidade em apenas cinco dias. O caso mais recente envolveu um motociclista que, após um acidente ocorrido no dia 1º, na rodovia Anhanguera, entre Franco da Rocha e Jundiaí, faleceu nesta quarta-feira no Hospital São Vicente de Paula, onde estava internado.

O acidente foi registrado como queda acidental e morte suspeita, e está sendo investigado pela Polícia Civil. O óbito foi registrado pelo tio da vítima no Plantão Policial, após comunicação do hospital, dois dias depois do ocorrido.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.