Jundiaí registrou, na tarde desta quarta-feira (3), a quarta vítima fatal em acidentes de moto na cidade em apenas cinco dias. O caso mais recente envolveu um motociclista que, após um acidente ocorrido no dia 1º, na rodovia Anhanguera, entre Franco da Rocha e Jundiaí, faleceu nesta quarta-feira no Hospital São Vicente de Paula, onde estava internado.
O acidente foi registrado como queda acidental e morte suspeita, e está sendo investigado pela Polícia Civil. O óbito foi registrado pelo tio da vítima no Plantão Policial, após comunicação do hospital, dois dias depois do ocorrido.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.
MORTES ANTERIORES
As duas primeiras vítimas estavam pilotando suas motos sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O primeiro acidente aconteceu na noite de sábado (29), no Distrito Industrial. A Polícia Militar e o serviço de ambulância foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida Engenheiro João Fernandes Gimenes Molina. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima caída ao solo, ainda viva, em parada cardíaca. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.
No domingo (30), um pizzaiolo faleceu no Hospital São Vicente após um acidente na Vila Arens. O homem foi atingido por um carro na esquina da avenida Fernando Arens com a rua Maestro José Bovolenta. O motorista do veículo parou para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar.
Os socorristas constataram, ainda no local, que o pizzaiolo havia sofrido ferimentos graves, incluindo uma fratura na perna e possível hemorragia interna. Ele foi levado ao Hospital São Vicente, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no mesma dia.
Na terça-feira (2), um motociclista de 25 anos morreu em um acidente no km 57 da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, na região do Santa Gertrudes, em Jundiaí. De acordo com testemunhas, o motociclista bateu na traseira de outra moto, perdeu o controle e colidiu frontalmente com um carro que vinha na pista contrária. O motorista do carro e o motociclista da outra moto pararam para prestar socorro e acionaram o Samu. A vítima, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.