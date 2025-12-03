Marcando o início das festividades natalinas no centro da cidade, a abertura oficial do Natal Encantado será nesta quarta-feira (3), na Praça São Paulo, em Itupeva, a partir das 18h. Para garantir a segurança dos participantes, o trânsito na região sofrerá mudanças temporárias. A principal interdição será no trecho do entroncamento da Avenida Brasil com a Rua Jundiaí, sentido Praça São Paulo, no intervalo entre 18h e 20h.

Também haverá fechamento momentâneo da Rua Jundiaí (próximo às Lojas Cem) até a Avenida Brasil, além de outro bloqueio temporário na Avenida Brasil, na altura do coreto, até a ligação com a Rua Jundiaí.

O acesso da Avenida Emílio Checchinato pela Praça São Paulo também ficará interditado, sendo necessário que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período do evento.