ITUPEVA

Trânsito na região central terá mudanças para a abertura do Natal

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
A principal interdição será no trecho do entroncamento da Avenida Brasil com a Rua Jundiaí, sentido Praça São Paulo, no intervalo entre 18h e 20h
A principal interdição será no trecho do entroncamento da Avenida Brasil com a Rua Jundiaí, sentido Praça São Paulo, no intervalo entre 18h e 20h

Marcando o início das festividades natalinas no centro da cidade, a abertura oficial do Natal Encantado será nesta quarta-feira (3), na Praça São Paulo, em Itupeva, a partir das 18h. Para garantir a segurança dos participantes, o trânsito na região sofrerá mudanças temporárias. A principal interdição será no trecho do entroncamento da Avenida Brasil com a Rua Jundiaí, sentido Praça São Paulo, no intervalo entre 18h e 20h.

Também haverá fechamento momentâneo da Rua Jundiaí (próximo às Lojas Cem) até a Avenida Brasil, além de outro bloqueio temporário na Avenida Brasil, na altura do coreto, até a ligação com a Rua Jundiaí.

O acesso da Avenida Emílio Checchinato pela Praça São Paulo também ficará interditado, sendo necessário que os motoristas utilizem rotas alternativas durante o período do evento.

Como parte das atrações, o Ônibus Iluminado passará pelo centro nos dias 3 e 4, com parada em frente à Magazine Luiza, trazendo ainda mais brilho ao evento.

A Prefeitura pede a colaboração dos motoristas durante os horários de bloqueio e convida toda a população a participar da abertura do Natal Encantado.

