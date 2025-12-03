A população de Várzea Paulista está convidada a prestigiar mais uma edição da Feira Criativa, que será realizada no sábado (13), das 10h às 20h, na Praça Castro Alves, na Vila São José. O evento, promovido mensalmente pela Unidade Executiva de Cultura e Turismo, busca incentivar a economia criativa local, valorizar artistas independentes e fortalecer a identidade cultural do município.

Segundo a diretora do Departamento de Cultura, Marli Petean, a presença dos programas culturais no calendário oficial de eventos reforça a visibilidade desse segmento e contribui para a circulação dos produtos criativos produzidos na cidade. “A participação dos nossos programas culturais do nosso calendário municipal de eventos, fortalecem ainda mais a sua projeção nestes momentos de festa, contribuindo para a difusão da nossa rede de produtos culturais da cidade”, destacou.

