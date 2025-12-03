O defensor do Time Jundiaí de vôlei adaptado Luiz Carlos Farias, carinhosamente conhecido como “Faísca”, é um exemplo a ser seguido de resiliência e talento. Com 74 anos, ele integra a equipe desde 2011 e acumula vitórias nas quadras e vontade de ser feliz fora delas. Ama a vida e luta por cada bola, mas seu maior desafio no momento é superar o câncer de próstata. Encara este “jogo” com garra, otimismo, apoio da família e amigos, fé em Deus e na medicina.

No dia 5 de dezembro, Faísca vai concorrer a um prêmio de melhor atleta do vôlei adaptado do estado de São Paulo, sendo o único jogador de defesa entre os indicados. A cerimônia de premiação ocorrerá às 11h no Centro Esportivo Jardim Morada do Sol Rei Pelé, em Indaiatuba. “Normalmente os melhores do vôlei adaptado são atacantes, o que me deixa ainda mais satisfeito. Só de ter meu nome lembrado já me deixa contente”, disse, com humildade. “Sou feliz e realizado no esporte. Com fé na ciência, iniciarei tratamento de radioterapia em breve e confio que vou vencer este jogo, num ano que foi bem difícil, mesmo com o apoio psicológico que tive e o carinho dos meus colegas. Que meu exemplo de não desistir do tratamento e da vida inspire outras pessoas”.

Luiz Carlos é treinado pelo professor do Time Jundiaí masculino José Antônio Pires. “O Pires é um parceiro dos melhores, um paizão”, elogiou Faísca. “Mesmo já sabendo do câncer, o Faísca continuou treinando e competindo. Lembro de quando jogamos a fase estadual dos Jogos da Melhor Idade, em outubro em São João da Boa Vista. Estava muito emocionado e chorou bastante, só pelo fato de estar no Time Jundiaí naquela disputa”, destacou Pires.