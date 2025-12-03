Um homem foi preso nesta terça-feira (2) por adulteração de sinal identificador automotor, após cair de moto enquanto tentava fugir de guardas municipais do Apoio Tático, no bairro Cidade Nova, em Jundiaí. Esta é a segunda vez que ele é preso após cair de moto por imperícia na condução do veículo, durante uma tentativa de fuga em perseguição policial. Além da adulteração, ele também responderá por tráfico de drogas, pois estava com porções de K2, droga que confessou estar levando para alguns amigos.

Os GMs Zarantonello, Mourad e Fialho foram informados pelo Centro de Operações Táticas (COT) de que uma moto com placa falsa estaria circulando pela região do Jardim Tamoio. Os guardas então realizaram patrulhamento nas imediações e avistaram o veículo em movimento no bairro Cidade Nova.

Foi dada ordem de parada, mas o condutor desrespeitou e empreendeu fuga. A tentativa, porém, não durou muito, já que ele perdeu o controle da moto, subiu na calçada, bateu e caiu, sendo detido logo em seguida.