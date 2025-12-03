Apesar do título contraditório do artigo, Flamengo e Palmeiras têm muita coisa em comum. Entretanto, o sucesso de ambos têm particularidades que os diferem bastante.

Inicialmente, não tem como falar deles, sem a final da Copa Libertadores da América 2025. O Mengão foi muito melhor do que o Verdão, e aqui começam as diferenças: um propõe o jogo, outro joga de maneira reativa. Mas ambos, em comum, gastaram muito dinheiro (somente o time paulista, beirou, pasmem, quase 800 milhões de reais em contratações).

Em comum, duas reclamações que fazem sentido: Raphael Veiga atingiu em disputa de bola (jogo brusco grave) Carrascal e Erick Pulgar agrediu com o jogo parado Bruno Fuchs – e deveriam receber Cartão Vermelho, mas o árbitro Darío Herrera contemporizou com Cartões Amarelos.

Aí vem outras similaridades: ambos pressionam pela imprensa, ou melhor, por uma pseudo-imprensa! O que há de “Blog do Fulano”, Canal do Zezinho”, e outras mídias alternativas que não cobram os clubes quando há a oportunidade... e acabam tirando oportunidade da imprensa verdadeira e de jornalistas sérios poderem fazer suas indagações.

Lembremo-nos: Flamengo e Palmeiras tiveram gestões de choque, e aceitaram viver em tempos de “vacas magras” (correndo risco de rebaixamento) para conseguirem ajeitarem suas finanças (respetivamente nas gestões Bandeira de Melo e Paulo Nobre).

Essa ação em comum dos dois é que deveria ser espelhada pelos co-irmãos Corinthians e São Paulo! O Timão deve R$ 2,4 bilhões, mas mantém Memphis Depay no seu elenco a R$ 5 milhões mensais (fora as mordomias). E o Tricolor Paulista, que levou um baile do Fluminense por 6x0, está quase atingindo seu primeiro bilhão em dívidas!

Se “no cofre” ambos estão bem, na estabilidade política, sabemos, diferem. Quantos treinadores ambas equipes tiveram de 2020 para cá? O Palmeiras, só Abel, com todo respaldo da diretoria. O Flamengo, vários, sempre após pressão da torcida. Nisso, os clubes parecem ser bem diferentes, afinal, Leila Pereira afastou as Organizadas da ingerência no Departamento de Futebol.

Alguém poderá dizer: “Mas em 2025, o Flamengo ganhou o Estadual, deverá ganhar o Nacional e já levou o Continental, enquanto o Palmeiras nada venceu” É verdade... mas o futebol é cíclico e só um pode vencer. O atual ano foi ruim em conquistas para o Alviverde, mas sejamos justos: chegou à final e Abel tem crédito.

Ambos clubes se assemelham em respeito na América do Sul e bipolarizam as disputas, mas o estilo dos seus treinadores é diferente ao extremo! Filipe Luís dá excelentes entrevistas, é calmo e respeitoso. Também não grita e nem esperneia à beira do campo. Já Abel Ferreira... é mal educado, briga, grita e irrita. Ah, e pressiona demais a arbitragem, criando narrativas pós-jogo que distorcem alguns fatos (sua própria presidente o advertiu nessa semana).

Eu não caio na onda do resultadismo, pois isso pode ser perigoso. Prefiro avaliar os trabalhos dos treinadores e diretores, e nessa questão, Flamengo e Palmeiras estão disparados à frente dos seus rivais. Provavelmente, revezarão os títulos no próximo ano pela competência deles e pela enorme incompetência dos demais rivais. E isso faz levar à discussão: estamos vivendo a espanholização do futebol brasileiro, com os dois times fazendo o papel de Real Madrid e Barcelona? Provavelmente sim, especialmente pelo Fair Play Financeiro a ser instalado no Brasil. Com isso, quem tem as contas em dia e arrecada bastante, poderá contratar atletas e ter os melhores jogadores. Já quem está com seus balanços no negativo... esquece!

Rafael Porcari é professor universitário e ex-árbitro profissional