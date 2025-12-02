02 de dezembro de 2025
CONQUISTAS

Nadadores de Jundiaí ficam no top 10 do Estadual

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
Jundiaí fechou a competição com resultados expressivos
O Time Jundiaí encerrou sua participação no Campeonato Paulista Juvenil de Natação, realizado entre 28 e 30 de novembro, em Santos, com resultados expressivos e atletas entre os dez melhores do Estado. A equipe foi representada por Rafael Mateus, Mariana Cereser, Milena Ferreira e Gustavo de Jesus.

Milena Ferreira conquistou o 5º lugar nos 200 metros peito e o 6º nos 100 metros peito. Gustavo de Jesus alcançou a 5ª posição nos 50 metros livre. Rafael Mateus terminou em 8º nos 50 metros livre e em 9º nos 100 metros livre. O revezamento 4x50 medley misto, formado por Mariana, Milena, Rafael e Gustavo, ficou em 9º lugar.

A competição reuniu 329 atletas de 49 entidades esportivas. O Time Jundiaí foi comandado pelo técnico Marcelo Francisco e contou com apoio do Unianchieta.

