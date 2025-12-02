A Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) deu um passo importante na agenda ambiental conjunta com a abertura das discussões para criação do Consórcio Intermunicipal de Licenciamento Ambiental. A proposta busca fortalecer o licenciamento na região, integrar os sete municípios e aproximar os processos das realidades locais. A reunião contou também com representantes da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Cetesb. O debate ocorre em meio à recente derrubada, pelo Congresso, de vetos que flexibilizam regras de licenciamento ambiental no país, ampliando a necessidade de articulação regional para garantir segurança técnica e alinhamento entre os municípios.

Desigualdade

Em pronunciamento em cadeia nacional neste domingo (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a desigualdade no Brasil está no menor nível da história. Ele destacou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e o aumento da taxação para altas rendas, medidas que passam a valer em janeiro. Lula apresentou exemplos, dizendo que um trabalhador com salário de R$ 4.800 pode economizar cerca de R$ 4 mil por ano, o equivalente a “quase um décimo quarto salário”. A compensação virá da nova cobrança de 10% sobre a renda de cerca de 140 mil super-ricos, grupo que, segundo ele, ganha “20 ou 100 vezes mais que 99% da população”. O governo estima que a mudança colocará R$ 28 bilhões a mais em circulação na economia.

Alegação da defesa

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a Polícia Federal realize, em até 15 dias, uma perícia para verificar se o general Augusto Heleno realmente possui Alzheimer, conforme revelou o UOL. A defesa do ex-chefe do GSI do governo Bolsonaro afirma que ele apresenta sinais da doença desde 2018, embora exames específicos só tenham sido feitos em 2024 e o diagnóstico formalizado em 2025. Até o momento, porém, nenhum laudo médico foi anexado ao processo. Os advogados utilizam a suposta condição de saúde para pedir que Heleno cumpra a pena de 21 anos em prisão domiciliar.