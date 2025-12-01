A Represa de Acumulação de Jundiaí está atualmente com 66% de sua capacidade de 9,3 bilhões de litros de água. O índice é 11% inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Segundo a DAE, a redução é atribuída principalmente ao menor volume de chuvas acumulado ao longo de 2025. Dados do boletim divulgado pela Defesa Civil nesta segunda-feira (1) mostram que, em novembro, choveu 193 mm, volume abaixo tanto da média histórica desde 2012 (237 mm) quanto dos totais registrados em 2023 e 2024 (214 mm e 284 mm, respectivamente).

Mesmo com esse cenário, a situação permanece estável. A DAE Jundiaí mantém o bombeamento contínuo do Rio Atibaia, garantindo segurança hídrica e abastecimento regular para a população. A medida é parte da operação de rotina e tem sido suficiente para equilibrar o sistema diante das oscilações climáticas.

O diretor-presidente da autarquia, Luiz Roberto Del Gelmo, explica que, apesar do índice de chuvas estar cerca de 30% abaixo do esperado, o monitoramento diário garante tranquilidade no fornecimento. “O regime de chuvas começou em outubro, ainda de forma tímida, mas acreditamos que será suficiente para manter o abastecimento de forma normal, contínua e sem contratempos”, afirma.