Nesta terça (2) e quarta-feira (3) a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), com apoio de soldados do 12º Grupo de Artilharia Antiaérea (12º GAAAe) Barão de Jundiahy, realiza mais uma edição da campanha “Xô Dengue”, para sensibilização e mobilização da sociedade contra o Aedes aegypti. Entre 8h30 e 11h30, as equipes vão visitar mais de 1,5 mil imóveis dos bairros Alvorada, Centro, Hortolândia, Jardim do Lago, Novo Horizonte, Tamoio e Tulipas.

Segundo o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento, o mapeamento dos locais que serão visitados foi feito conforme a identificação de áreas de importância epidemiológica no município. “Este é um período de altas temperaturas e umidade, o que aumenta os riscos de criadouros. O objetivo da ação é orientar diretamente a população e incentivar o engajamento de todos na luta contra o mosquito vetor”, afirma.

