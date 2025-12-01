Nos dias 06 e 07 de dezembro, das 10h às 22h, o Parque da Uva será palco de mais uma edição do Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal, um evento que celebra dois grandes símbolos gastronômicos de Jundiaí, incluindo a tradicional coxinha de queijo, reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. A entrada é gratuita.
O público poderá aproveitar barracas e estandes com a diversidade de rótulos das cervejarias artesanais que integram a Rota da Cerveja Artesanal, além das famosas lanchonetes que produzem a coxinha de queijo em diferentes versões.
A programação contará ainda com intervenções culturais e uma agenda completa de shows musicais:
Sábado (06/12) – 14h: School of Rock | 17h: Titãs | 20h: Ted Nicotina
Domingo (07/12) – 10h: DJ Inclusão | 13h: School of Rock | 15h30: Audio Hits | 18h: Iron Maiden | 20h30: Aranhas Amplificadas
Outro destaque do Festival é a participação do programa Jundiaí Feito à Mão, que leva ao Parque da Uva uma variedade de produtos artesanais. O público poderá encontrar bijuterias, peças em crochê, bordados, bolsas artesanais, caixas decoradas, itens em patchwork e costura criativa, bonecas de pano, acessórios, artes místicas e esotéricas, peças em couro, além de itens temáticos produzidos pelos artesãos credenciados.
Promovido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Turismo da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), o festival reúne atrações para toda a família, com gastronomia, cultura e música ao vivo. A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, destaca o papel do evento no fortalecimento do turismo gastronômico da cidade. “O Festival reforça a identidade de Jundiaí, valorizando nossos produtores, nossas tradições e a economia local. A combinação da coxinha de queijo e das cervejas artesanais atrai visitantes, movimenta o comércio e cria uma experiência única que celebra o que temos de melhor”, afirma.