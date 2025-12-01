Nos dias 06 e 07 de dezembro, das 10h às 22h, o Parque da Uva será palco de mais uma edição do Festival da Coxinha de Queijo e da Cerveja Artesanal, um evento que celebra dois grandes símbolos gastronômicos de Jundiaí, incluindo a tradicional coxinha de queijo, reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. A entrada é gratuita.

O público poderá aproveitar barracas e estandes com a diversidade de rótulos das cervejarias artesanais que integram a Rota da Cerveja Artesanal, além das famosas lanchonetes que produzem a coxinha de queijo em diferentes versões.

