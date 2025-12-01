01 de dezembro de 2025
Times de vôlei de Jundiaí levam medalhas em competições regionais

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Marli, Marli Cilze, Maria Auxiliadora, Maria Scalli, Angela, Bernadete, Maria Aparecida, Fátima, Zenaide, Elizabete, Mafalda, Toshico e Angela comemoraram
O Time Jundiaí masculino sub-21 de vôlei conquistou neste domingo (30) a medalha de bronze da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, ao vencer Itapevi por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/21.

A equipe é comandada pelo técnico Marcelo Pimentel, que comemorou o resultado. “Foi um excelente ano do Time Jundiaí sub-21. Estamos muito felizes com o resultado obtido em Sorocaba.”

O voleibol masculino de Jundiaí conta com os apoios das empresas Ferraspari e Valec.

Vôlei adaptado 70+

Também neste domingo, a equipe feminina de vôlei adaptado 70+ de Jundiaí conquistou o vice-campeonato da Série Prata da Copa São Pedro. O time treinado pela professora Andréa Censi, com o professor Marcelo Nitsch como auxiliar técnico, venceu as equipes de Salto e Santos, demonstrando maturidade e muita garra.

Comemoraram a medalha de prata as atletas: Marli, Marli Cilze, Maria Auxiliadora, Maria Scalli, Angela, Bernadete, Maria Aparecida, Fátima, Zenaide, Elizabete, Mafalda, Toshico e Angela.

Vôlei adaptado 60+

Na mesma competição, a equipe feminina de vôlei adaptado 60+ do Time Jundiaí ficou em quarto lugar da Série Prata. O grupo enfrentou as equipes de Amparo e Sorocaba neste domingo. Apesar do esforço, não conseguiu manter a regularidade de outros jogos, especialmente nos fundamentos de recepção e defesa, o que comprometeu o desempenho nos momentos decisivos dos sets.

A equipe 60+, dirigida pelos professores Andréa Censi e Marcelo Nitsch, conta com as atletas: Cilze, Sula, Antônia, Telma, Edna, Roseli, Maria, Janete, Eliane, Rosemary, Sueli, Luíza, Mama e Nani.

