O Time Jundiaí masculino sub-21 de vôlei conquistou neste domingo (30) a medalha de bronze da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, ao vencer Itapevi por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/21.
A equipe é comandada pelo técnico Marcelo Pimentel, que comemorou o resultado. “Foi um excelente ano do Time Jundiaí sub-21. Estamos muito felizes com o resultado obtido em Sorocaba.”
O voleibol masculino de Jundiaí conta com os apoios das empresas Ferraspari e Valec.
Vôlei adaptado 70+
Também neste domingo, a equipe feminina de vôlei adaptado 70+ de Jundiaí conquistou o vice-campeonato da Série Prata da Copa São Pedro. O time treinado pela professora Andréa Censi, com o professor Marcelo Nitsch como auxiliar técnico, venceu as equipes de Salto e Santos, demonstrando maturidade e muita garra.
Comemoraram a medalha de prata as atletas: Marli, Marli Cilze, Maria Auxiliadora, Maria Scalli, Angela, Bernadete, Maria Aparecida, Fátima, Zenaide, Elizabete, Mafalda, Toshico e Angela.
Vôlei adaptado 60+
Na mesma competição, a equipe feminina de vôlei adaptado 60+ do Time Jundiaí ficou em quarto lugar da Série Prata. O grupo enfrentou as equipes de Amparo e Sorocaba neste domingo. Apesar do esforço, não conseguiu manter a regularidade de outros jogos, especialmente nos fundamentos de recepção e defesa, o que comprometeu o desempenho nos momentos decisivos dos sets.
A equipe 60+, dirigida pelos professores Andréa Censi e Marcelo Nitsch, conta com as atletas: Cilze, Sula, Antônia, Telma, Edna, Roseli, Maria, Janete, Eliane, Rosemary, Sueli, Luíza, Mama e Nani.