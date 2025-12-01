O Time Jundiaí masculino sub-21 de vôlei conquistou neste domingo (30) a medalha de bronze da Liga de Voleibol de Sorocaba e Região, ao vencer Itapevi por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/19 e 25/21.

A equipe é comandada pelo técnico Marcelo Pimentel, que comemorou o resultado. “Foi um excelente ano do Time Jundiaí sub-21. Estamos muito felizes com o resultado obtido em Sorocaba.”