A decisão do Congresso Nacional de derrubar 52 vetos presidenciais ao projeto que flexibiliza regras de licenciamento ambiental repercutiu em Jundiaí e preocupa especialistas. Segundo o superintendente da Fundação Serra do Japi, Flávio Gramolelli Junior, em uma das medidas, o Congresso reduziu a proteção contra o desmatamento de florestas primárias e secundárias da Mata Atlântica, bioma onde a Serra do Japi está inserida.

“O trecho vetado retira do IBAMA, órgão ambiental federal, a competência para avaliar o status de conservação e o impacto em caso de solicitações de supressão da vegetação. Em Jundiaí, essas medidas estão sendo avaliadas pelos técnicos da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, que está discutindo a implantação do licenciamento ambiental municipal”, comenta.

Os efeitos em âmbito nacional podem ser ainda maiores. Para Flávio, as mudanças criam um cenário de incerteza e aumentam a possibilidade de danos ambientais irreversíveis. “Existem várias mudanças que afetarão o processo de licenciamento ambiental no país, podendo gerar impactos negativos ainda não mensurados”, afirma.