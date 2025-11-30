O vereador Rodrigo Albino confirma que está buscando a liberação neste momento e busca a filiação com o partido Novo. Vale ressaltar que Antônio Carlos Albino, pai de Rodrigo, é o atual coordenador regional do partido. “Hoje, infelizmente, o PL em Jundiaí segue um projeto pessoal, centralizado em uma única figura, e não mais em um modelo de gestão, governabilidade e princípios alinhados à verdadeira direita. O PL local abandonou aqueles que honraram a sigla, especialmente nós vereadores que defendemos o partido na eleição e na presidência da Câmara”, afirma Rodrigo.

O Partido Liberal (PL) terminou as eleições municipais de 2024 com um saldo positivo e elegeu seis vereadores para a Câmara Municipal, formando a maior bancada da atual legislatura. Uma crise interna, porém, gera um período de instabilidade e descontentamento e uma incerteza sobre o futuro do partido. Dos seis vereadores eleitos, parte já admite publicamente a intenção de deixar a sigla, enquanto outros expressam insatisfação com a condução do partido no município, especialmente sob a liderança do presidente municipal, Adilson Rosa.

Rodrigo Albino acredita que o PL local segue um projeto pessoal

Ele conta que, passada a eleição, ficou evidente que o foco da direção municipal não é o avanço da direita, mas sim a disputa de poder, concentrada em conveniências internas e em torno de uma única vereadora. “O movimento de direita não pertence a uma pessoa, muito menos a um partido isolado. A direita é um conjunto de valores os meus são inegociáveis. Por isso, e após analisar com serenidade, devo seguir para o Novo, um partido que também integra a direita e preserva fundamentos que acredito e defendo”, completa.

O vereador Tiago Elion segue a mesma linha. Segundo ele, é um desejo conseguir a liberação e a saída do partido, mas não mantém diálogos com a presidência, pois sabe da dificuldade em ter êxito. "Hoje, o PL está complicado justamente por causa do presidente. Basta ver o que foi feito no início do ano, quando fomos expostos nas redes sociais de maneira ridícula e tratados como "traidores". Gosto do PL, me identifico com os ideais, tenho os meus posicionamentos bem esclarecidos, mas estamos insatisfeitos com a condução em nossa região."