O governo federal sancionou a lei que isenta do Imposto de Renda trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. A mudança impacta diretamente o orçamento das famílias, reduzindo o peso tributário sobretudo para os contribuintes de menor renda. Com a nova legislação, ficam isentos salários brutos até R$ 5 mil, enquanto rendimentos acima desse valor seguem a cobrança progressiva, com alíquotas ajustadas conforme a faixa salarial. A medida passa a valer a partir do próximo ano e gerou repercussão entre especialistas do ramo econômico e político.

O economista Messias Mercadante afirma que a medida era necessária e imprescindível. “Há muitos anos não havia atualização da tabela do IR. Tivemos inflação, salários corrigidos pela inflação, mas a tabela não. Com isso, muitos trabalhadores que deveriam estar isentos continuavam pagando”, explica.

Segundo o economista, a lei representa justiça tributária e deve melhorar o poder de compra de grande parte da população. “Isso irá aquecer o consumo, gerar empregos e investimentos. Ganha o trabalhador, a atividade econômica e o Brasil”, destaca.