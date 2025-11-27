O público de Jundiaí poderá reviver a magia e a poesia do movimento musical mineiro que marcou gerações com o show “Tributo ao Clube da Esquina – Milton Nascimento”, apresentado por Shirley Espíndola e Filipi Vaz. O encontro será dia 28, às 19h30, na Sala Niza Tank, localizada na Escola de Música Fermata.

No repertório preparado pela dupla estão sucessos imortais de Milton Nascimento e de outros grandes nomes do grupo, como “Vera Cruz”, “Nada Será Como Antes”, “Cais”, “Nascente” e “Todo Azul do Mar”, entre outras canções que fazem parte da história da música brasileira.

Para Shirley Espíndola, cantora e idealizadora do projeto, o tributo é uma celebração à arte e à sensibilidade de Milton Nascimento e dos compositores que fizeram do Clube da Esquina um marco na MPB. “Essas canções nos conectam a uma memória afetiva coletiva, a um tempo de esperança e de busca por liberdade. É uma honra poder interpretá-las com tanta emoção e respeito”, comenta a artista.