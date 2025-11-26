A Auten Incorporadora apresenta ao mercado o lançamento Auten Jundiaí, um novo ícone, uma nova referência em morar bem na cidade. Um condomínio seleto, com apenas 74 residências suspensas, e uma completa estrutura de lazer e wellness, projetada para quem valoriza o tempo e sabe vivê-lo com intensidade.

Serão duas torres modernas e elegantes, com tipologias de 128 m² a 188 m², e penthouses - luxuosas residências suspensas de 264 m² no último andar do edifício -, com opção de até 4 suítes, todas com plantas integradas, com ambientes generosos e que privilegiam a iluminação natural. Um projeto único, desenvolvido para proporcionar o máximo em qualidade de vida, sofisticação e bem-estar, com a assinatura dos renomados arquitetos Fernando Rivaben e Nivaldo J. Callegari.

Auten Jundiaí está no melhor do Anhangabaú, um bairro nobre, valorizado e pulsante, onde uma completa rede de serviços e conveniências de alto padrão, como empórios, restaurantes, escolas, dividem espaço com ruas arborizadas e uma rotina cheia de praticidade e segurança. Além do rápido acesso à avenida 9 de Julho, Rua do Retiro e Jundiaí Shopping, bem como às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, facilitando o trajeto de quem se locomove para Campinas ou São Paulo. Perfeito para quem já escolheu Jundiaí como lar, excelente para quem precisa se locomover com frequência para a capital ou cidades vizinhas.