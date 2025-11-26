A Auten Incorporadora apresenta ao mercado o lançamento Auten Jundiaí, um novo ícone, uma nova referência em morar bem na cidade. Um condomínio seleto, com apenas 74 residências suspensas, e uma completa estrutura de lazer e wellness, projetada para quem valoriza o tempo e sabe vivê-lo com intensidade.
Serão duas torres modernas e elegantes, com tipologias de 128 m² a 188 m², e penthouses - luxuosas residências suspensas de 264 m² no último andar do edifício -, com opção de até 4 suítes, todas com plantas integradas, com ambientes generosos e que privilegiam a iluminação natural. Um projeto único, desenvolvido para proporcionar o máximo em qualidade de vida, sofisticação e bem-estar, com a assinatura dos renomados arquitetos Fernando Rivaben e Nivaldo J. Callegari.
Auten Jundiaí está no melhor do Anhangabaú, um bairro nobre, valorizado e pulsante, onde uma completa rede de serviços e conveniências de alto padrão, como empórios, restaurantes, escolas, dividem espaço com ruas arborizadas e uma rotina cheia de praticidade e segurança. Além do rápido acesso à avenida 9 de Julho, Rua do Retiro e Jundiaí Shopping, bem como às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, facilitando o trajeto de quem se locomove para Campinas ou São Paulo. Perfeito para quem já escolheu Jundiaí como lar, excelente para quem precisa se locomover com frequência para a capital ou cidades vizinhas.
O lançamento do Auten Jundiaí marca a expansão da Auten Incorporadora na cidade após o sucesso conquistado com o empreendimento Terrace Serra do Japi, que já está em fase final de vendas e com obras em andamento.
Empreendimento terá duas torres imponentes e modernas,
com completa estrutura de lazer e bem-estar
LAZER PREMIUM
Uma completa estrutura de lazer com a marca da exclusividade. Auten Jundiaí terá piscina adulto aquecida com raia de 25 m, piscina infantil, quadra recreativa, área fitness indoor e outdoor, além de área wellness com sala de massagem e yoga - equilíbrio para o corpo, descanso para a mente.
Para as celebrações mais exclusivas, o projeto contempla um family club, espaço privativo com churrasqueira e piscina. O condomínio contará ainda com salão de festas, espaço gourmet, fireplace, playground, brinquedoteca, pet care e pet place, bike care, espaço delivery, espaço para minimercado, praças de convívio, redário, living externo e lobby.
O projeto de interiores das áreas comuns, que serão entregues equipadas e decoradas pela Auten Incorporadora, surpreende também pela beleza, com assinatura de Luiza e Thaisa Bohrer. A união de tons suaves, texturas delicadas e detalhes em madeira cria uma atmosfera serena e acolhedora, em que cada elemento foi pensado para transmitir uma sofisticação silenciosa, enquanto acabamentos diferenciados complementam os ambientes.
O paisagismo leva assinatura de Alexandre Furcolin, combinando funcionalidade, conforto e integração com a natureza.
ESTRUTURA
A estrutura convencional do Auten Jundiaí permite a personalização das plantas, tornando cada unidade mais exclusiva e moldada aos anseios de seus moradores. Isso permite que a opção padrão seja modificada para uma planta com sala ampliada e varanda integrada ou até mesmo a modificação dos quartos para uma suíte master ampliada, na configuração banheiro senhor e senhora.
Todas as unidades possuem três ou quatro vagas cobertas, bike box e entradas independentes: social (com fechadura digital) e de serviço. Os apartamentos serão entregues com bancadas em mármore nas suítes e mármore esculpido no lavabo, porcelanato nas áreas molhadas e varanda gourmet com churrasqueira a carvão e bancada de apoio.
Serão dois elevadores sociais por torre, além de unidades com elevadores privativos, aumentando a privacidade e segurança. Auten Jundiaí traz apenas 74 unidades, todas com plantas integradas, com ambientes generosos e que privilegiam a iluminação natural
BELEZA
Além de toda estrutura de conforto e bem-estar, Auten Jundiaí se destaca pela beleza e imponência elegante de sua arquitetura externa. A fachada, assinada por Ronaldo Rezende, traz o equilíbrio entre o dinamismo impactante e a sobriedade de linhas retas e puras, do urbano com o natural. Explora tons sóbrios que remetem à pedra, junto com jardineiras, enquanto o embasamento, composto por textura amadeirada, dialoga com um generoso jardim aberto para a rua, consolidando a biofilia a um legado estético atemporal.
Um edifício, um marco que eleva o olhar e define um ícone que transcende para se tornar referência.
SOBRE A AUTEN
Os empreendimentos Auten são únicos, projetados de forma exclusiva para cada área e cuidadosamente planejados para superar as expectativas de quem busca desafiar o comum e viver o extraordinário. Marcados pela sofisticação, beleza e elegância, os projetos contam sempre com áreas de lazer premium, as melhores localizações e alto potencial de valorização.
A Auten Incorporadora traz toda expertise da holding Cataguá Soluções Imobiliárias, que possui quase 40 anos de sólida atuação no mercado imobiliário, com presença em mais de 50 municípios do interior paulista.
Visite o stand de vendas na Dr. Adilson Rodrigues, 2542, Jardim Samambaia.