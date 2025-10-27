Três municípios da região estão integrados ao Muralha Paulista

A região de Campinas alcançou 23 municípios integrados ao Muralha Paulista. Deste total, três são da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jundiaí. O programa do Governo do Estado de São Paulo conecta sistemas de monitoramento públicos e particulares para combater a criminalidade com mais rapidez e eficiência.

“O programa Muralha Paulista é uma política pública de controle da mobilidade criminal. Ele integra os sistemas já existentes e devolve as informações, aumentando a chance de prisão de criminosos e recuperação de veículos”, explica o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Municípios da Região de Campinas no Muralha Paulista: