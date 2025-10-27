27 de outubro de 2025
SEGURANÇA PÚBLICA

Três municípios da região estão integrados ao Muralha Paulista

Por Redação | Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Governo de SP
Na região de Campinas, 24 municípios aderiram ao programa e mais 23 municípios estão em fases de teste
Na região de Campinas, 24 municípios aderiram ao programa e mais 23 municípios estão em fases de teste

A região de Campinas alcançou 23 municípios integrados ao Muralha Paulista. Deste total, três são da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jundiaí. O programa do Governo do Estado de São Paulo conecta sistemas de monitoramento públicos e particulares para combater a criminalidade com mais rapidez e eficiência.

“O programa Muralha Paulista é uma política pública de controle da mobilidade criminal. Ele integra os sistemas já existentes e devolve as informações, aumentando a chance de prisão de criminosos e recuperação de veículos”, explica o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Municípios da Região de Campinas no Muralha Paulista:

  • Águas de Lindóia
  • Amparo
  • Bragança Paulista
  • Cabreúva
  • Campinas
  • Campo Limpo Paulista
  • Holambra
  • Indaiatuba
  • Jaguariúna
  • Jundiaí
  • Lindóia
  • Mogi Guaçu
  • Paulínia
  • Pedreira
  • Socorro
  • Vargem
  • Vinhedo
  • Americana
  • Cordeirópolis
  • Limeira
  • Piracicaba
  • Pirassununga
  • São Pedro
  • Sumaré

Atualmente, o sistema reúne mais de 38 mil câmeras integradas. Elas fazem leituras automáticas de placas de veículos e reconhecimento facial. Os dados são cruzados com as bases da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e geram alertas em tempo real quando um carro roubado, furtado ou um procurado pela Justiça é identificado.

Como participar do Muralha Paulista

Municípios, empresas e cidadãos podem participar. O cadastro é gratuito e deve ser feito no portal da SSP ou diretamente no site do Muralha Paulista. Basta acessar o site oficial, clicar em “Muralha Paulista” e preencher as informações.

Podem se cadastrar pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ) que tenham câmeras voltadas para vias públicas. Essas imagens passam a integrar o sistema e ajudam na investigação de crimes.

“Qualquer cidadão ou empresa com câmera voltada para a rua pode se cadastrar. Essas câmeras passam a integrar esse grande parque tecnológico, auxiliando as forças policiais em investigações e ações de segurança”, destacou Derrite.

Proteção de dados garantida

Desde a criação, o Muralha Paulista segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O programa foi acompanhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e recebeu mais de 60 pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“A pessoa que vai colaborar pode ficar tranquila. Desde que a câmera esteja voltada para a rua, tudo está amplamente seguro dentro da política pública e conforme a LGPD”, reforçou o secretário.

Expansão para todos os municípios

O programa será ampliado para os 645 municípios paulistas, inclusive os que não possuem câmeras próprias. O Governo do Estado vai realizar uma licitação para locação de equipamentos, garantindo cobertura total.

“Vamos dificultar cada vez mais a vida do criminoso. A partir do ano que vem, teremos um cerco completo contra quem tentar transitar pelo Estado de São Paulo. Ela estará contribuindo com a segurança pública ao permitir que as forças policiais tenham acesso a essas imagens”, afirmou o secretário.

Para se cadastrar no programa Muralha Paulista, basta acessar www.muralhapaulista.sp.gov.br.

