Três municípios da região estão integrados ao Muralha Paulista

A região de Campinas alcançou 23 municípios integrados ao Muralha Paulista. Deste total, três são da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ): Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jundiaí. O programa do Governo do Estado de São Paulo conecta sistemas de monitoramento públicos e particulares para combater a criminalidade com mais rapidez e eficiência.
“O programa Muralha Paulista é uma política pública de controle da mobilidade criminal. Ele integra os sistemas já existentes e devolve as informações, aumentando a chance de prisão de criminosos e recuperação de veículos”, explica o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite.
Municípios da Região de Campinas no Muralha Paulista:
- Águas de Lindóia
- Amparo
- Bragança Paulista
- Cabreúva
- Campinas
- Campo Limpo Paulista
- Holambra
- Indaiatuba
- Jaguariúna
- Jundiaí
- Lindóia
- Mogi Guaçu
- Paulínia
- Pedreira
- Socorro
- Vargem
- Vinhedo
- Americana
- Cordeirópolis
- Limeira
- Piracicaba
- Pirassununga
- São Pedro
- Sumaré
Atualmente, o sistema reúne mais de 38 mil câmeras integradas. Elas fazem leituras automáticas de placas de veículos e reconhecimento facial. Os dados são cruzados com as bases da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e geram alertas em tempo real quando um carro roubado, furtado ou um procurado pela Justiça é identificado.
Como participar do Muralha Paulista
Municípios, empresas e cidadãos podem participar. O cadastro é gratuito e deve ser feito no portal da SSP ou diretamente no site do Muralha Paulista. Basta acessar o site oficial, clicar em “Muralha Paulista” e preencher as informações.
Podem se cadastrar pessoas físicas (CPF) ou jurídicas (CNPJ) que tenham câmeras voltadas para vias públicas. Essas imagens passam a integrar o sistema e ajudam na investigação de crimes.
“Qualquer cidadão ou empresa com câmera voltada para a rua pode se cadastrar. Essas câmeras passam a integrar esse grande parque tecnológico, auxiliando as forças policiais em investigações e ações de segurança”, destacou Derrite.
Proteção de dados garantida
Desde a criação, o Muralha Paulista segue a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O programa foi acompanhado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e recebeu mais de 60 pareceres jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).
“A pessoa que vai colaborar pode ficar tranquila. Desde que a câmera esteja voltada para a rua, tudo está amplamente seguro dentro da política pública e conforme a LGPD”, reforçou o secretário.
Expansão para todos os municípios
O programa será ampliado para os 645 municípios paulistas, inclusive os que não possuem câmeras próprias. O Governo do Estado vai realizar uma licitação para locação de equipamentos, garantindo cobertura total.
“Vamos dificultar cada vez mais a vida do criminoso. A partir do ano que vem, teremos um cerco completo contra quem tentar transitar pelo Estado de São Paulo. Ela estará contribuindo com a segurança pública ao permitir que as forças policiais tenham acesso a essas imagens”, afirmou o secretário.