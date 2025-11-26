O vereador Rodrigo Albino (PL) afirmou, em sessão ordinária desta terça-feira (25), que o diretor-presidente da Escola de Gestão Pública, Silas Feitosa, está utilizando a máquina pública em benefício próprio para fazer campanha antecipada para deputado. Ele foi acompanhado pelas vereadores Mariana Janeiro (PT) e Quézia de Lucca (PL). Silas Feitosa foi candidato a prefeito nas eleições de 2024. Derrotado no primeiro turno, ele declarou apoio ao atual prefeito Gustavo Martinelli. Em janeiro, foi nomeado como diretor-presidente da Escola de Gestão Pública.

‘Pancadão’

A vereadora Quézia de Lucca (PL) trouxe para a sessão a denúncia de moradores do São Camilo sobre os pancadões realizados no bairro, durante o último final de semana. A parlamentar relembrou que foi aprovada a Lei do Silêncio recentemente e que ela não estaria sendo cumprida. O vereador Juninho Adilson (União), por sua vez, afirmou que a lei ainda está em fase de regulamentação. Zé Dias (Republicanos), pediu celeridade ao prefeito Gustavo Martinelli no processo de regulamentação.

São Camilo e Tarumã

O vereador Zé Dias (Republicanos), participou, na manhã desta terça-feira (25), da reunião da rede socioassistencial que reúne lideranças e profissionais da Rede Municipal do Jardim São Camilo e do Jardim Tarumã. Durante o encontro, foram discutidas demandas prioritárias dos bairros, especialmente relacionadas ao transporte público, educação, saúde e melhorias urbanas. Zé Dias destacou a importância da escuta direta das equipes da rede e reforçou seu compromisso em levar as solicitações aos órgãos responsáveis. Segundo o vereador, a participação contínua nesses espaços é essencial para garantir que as necessidades reais da população cheguem ao poder público.

