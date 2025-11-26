A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, na sessão desta terça-feira (25), por 13 votos a três, o Projeto de Lei (PL) nº 13.972/2023, de autoria do vereador Madson Henrique (PL), que proíbe o uso de linguagem de gênero neutro ou não-binária na comunicação oficial do município. O texto veda a aplicação desse tipo de linguagem em todos os canais digitais da administração pública direta e indireta — incluindo sites institucionais, páginas e perfis em redes sociais e demais mídias online utilizadas pelos órgãos municipais. O vereador destacou que o projeto havia sido protocolado em maio de 2023, antes mesmo de o Governo Federal sancionar medida semelhante na esfera nacional.

“A Língua Portuguesa padrão já possui o masculino como gênero neutro gramatical, garantindo que a lei e os avisos sejam compreendidos por 100% da população, sem barreiras ideológicas. Portanto, o projeto visa garantir que a comunicação da Prefeitura sirva a todos os jundiaienses, respeitando a norma culta e o direito do cidadão de entender o que o governo comunica”, relatou Madson. “A importância de coibir o uso de linguagem neutra ou não-binária nos canais oficiais vai além da gramática; é uma questão de acessibilidade e cidadania”, completou.

O projeto recebeu votos contrários dos vereadores Henrique Parra (PSOL) e Mariana Janeiro (PT), que apontaram inconstitucionalidade e defenderam que discussões sobre regras de linguagem devem partir do Congresso Nacional. O vereador Romildo também votou contra, argumentando que o tema já havia sido debatido e decidido em âmbito federal, tornando o debate municipal redundante. Rodrigo Albino e Leandro Basson, ambos do PL, foram os que se posicionaram publicamente a favor do projeto.

Paralisação