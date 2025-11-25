Na celebração dos 76 anos da Guarda Municipal de Jundiaí, quem roubou os holofotes foi o ‘Carro 13’, uma personagem histórica da GMJ na cidade. Ao final do evento, o subcomandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dênis Fernando Berni, apresentou aos presentes Edna Maria Busatto Missari, que há 64 anos nasceu dentro da famosa viatura 13 da Corporação. Sua mãe estava grávida e foi levada por guardas municipais ao Hospital São Vicente de Paulo, mas Edna acabou vindo ao mundo ainda na viatura, quando esta trafegava no viaduto da Ponte São João.

“Minha mãe me contou que precisava de ajuda e que daria à luz. Acabei nascendo no veículo numa terça-feira de Carnaval, no dia 14 de fevereiro de 1961”, disse a moradora do bairro da Colônia, na mesma casa em que residia com a família naquela época. “É muito bom ter a Guarda Municipal de Jundiaí sempre presente”, emendou Edna.

O Carro 13 estava no pátio do CIES durante a celebração dos 76 anos da GMJ, realizada nesta terça-feira (25). Foi uma das primeiras viaturas da corporação. Chegou em 1952 e fazia todo o tipo de transporte, de presos, de hospitalizados e de gestantes, como a mãe de Edna. Quando estava em regiões distantes, antes de voltar para a base, os guardas municipais paravam em um orelhão e ligavam para saber se havia alguma ocorrência no caminho, uma vez que era a única viatura policial da cidade de Jundiaí.