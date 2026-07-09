Feriado prolongado chegando e a agenda cultural está repleta de eventos gratuitos e pagos em Jundiaí e Região pra você se programar e curtir com amigos e em família. Tem programação de férias para a criançada, contação de histórias e xadrez, shows, exposições e muito mais. Confira, tome nota e programe-se:

Quinta-feira – 9/7

Beatles 4Ever, Dorival dos Santos Oliveira

Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro

Horário: 20h30

Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama

Férias no Maxi Shopping - Jurassic World: Acompamento Jurássico

Local: Praça das Carpas – Maxi Shopping Jundiaí – Avenida Frederico Oazanan, 6.000 – Vila Rio Branco

Data: de 2/7 a 24/7

Horário: Todos os dias, das 14h às 20h – última entrada às 19h30

Público: Crianças até 12 anos – 15 participantes por sessão

Evento gratuito!

Obs.: Inscrições pelo App Maxi

Sexta – 10/7