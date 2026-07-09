Feriado prolongado chegando e a agenda cultural está repleta de eventos gratuitos e pagos em Jundiaí e Região pra você se programar e curtir com amigos e em família. Tem programação de férias para a criançada, contação de histórias e xadrez, shows, exposições e muito mais. Confira, tome nota e programe-se:
Quinta-feira – 9/7
Beatles 4Ever, Dorival dos Santos Oliveira
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Férias no Maxi Shopping - Jurassic World: Acompamento Jurássico
Local: Praça das Carpas – Maxi Shopping Jundiaí – Avenida Frederico Oazanan, 6.000 – Vila Rio Branco
Data: de 2/7 a 24/7
Horário: Todos os dias, das 14h às 20h – última entrada às 19h30
Público: Crianças até 12 anos – 15 participantes por sessão
Evento gratuito!
Obs.: Inscrições pelo App Maxi
Sexta – 10/7
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Circuito de Infláveis Gigantes
Local: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo
Período: Até 11/8
Entrada gratuita!
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Exposição Urbana
Local: Diversas regiões da Capital
Entrada gratuita!
Obs.: paulistinha.prefeitura.sp.gov.br
Festival de Gala 2026, Atitude em Dança
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Escrevendo na cova de algúem, com Lena Giuliano
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Horário: 17h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc Jundiaí
O motociclista no Globo da Morte, com Eduardo Moscovis
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 19h e 21h
Evento gratuito!
Sábado – 11/7
Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Local: Parque do Morango Duílio Maziero
Data e horários: 11/7 e 12/7 (sempre aos sábados – de 10h ás 23h - e domingos – de 10h às 19h)
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Estação Clow, Cau Silva (atividade circense)
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
E agora papagaio?!, Coletivo o Barraco do Baco (contação de histórias)
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
3ª edição Expressa Cultura e Arte: Mês do Rock
Local: Espaço Expressa – Avenida União dos Ferroviários, 1.760, anexo ao Complexo Fepasa)
Horário: 13h às 17h
Evento gratuito!
Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, Cia de Teatro (contação de histórias)
Local: Galeria Olga de Brito - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 16h
Evento gratuito!
Do som ao movimento – Gêneros musicais, Cia Eu Danço
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
Gala La Bella Arte 2026 – A Dança Conta Histórias – La Bella Arte
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Domingo – 12/7
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
A cientista: o início, Cia O que tem Maria? (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Os Saltimbancos – Ceart (Musical infantil)
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 15h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou pela plataforma Sympla
É Goool! Mirabolâncias Futebolísticas
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc Jundiaí
Preta Batuque
Local: Área de Convivência do Sesc Jundiaí
Horário: 17h30
Evento gratuito!
Starlight Convida: Renato Teixeira – Teatro GT (Música)
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Segunda - 13/7
Férias na Mata – Viva essa Experiência
Local: Associação Mata Ciliar – Avenida Emílio Antonon, 1.000 – Chácara Aeroporto
Datas e horário: 14/7 e 16/7 – das 13h às 16h
Público: crianças de 6 a 11 anos
Evento gratuito – mediante inscrição pela plataforma Sympla
Obs.: 15 vagas ao dia
Super Férias Jundiaí
Local: CAT Sesi Jundiaí – Avenida Antônio Segre, 695 – Jardim Brasil
Datas e horário: 6 a 24 de julho – das 13h30 às 17h30
Evento gratuito!
Obs.: Inscrições presenciais na Secretaria Única do CAT Sesi Jundiaí