No total foram entregues 50 diplomas do “Mérito Amigo da Guarda” e 42 medalhas “Prefeito Vasco Antônio Venchiarutti” aos guardas da ativa que se empenharam além de seus deveres. Entre os homenageados estava Edison Antonio Meneguello, de 77 anos, 40 deles dedicados à Corporação. Ele se aposentou em 2009 e afirmou ter a GMJ no coração. “A Guarda Municipal de Jundiaí fez tudo por mim e minha família. Só tenho a agradecer meus colegas e ex-comandantes”, disse Edison. “Fiz patrulhamento à noite por 15 anos. Por uma década fiquei no Jardim São Camilo e outros 10 anos no Calçadão”, recordou.

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) realizou na manhã desta terça-feira (25) um evento para celebrar seus 76 anos de serviços prestados à população do município (completados no dia anterior), no Centro Integrado de Emergência e Segurança (CIES). Na cerimônia, foram homenageados guardas da ativa, ex-comandantes e GMs aposentados.

A subinspetora Valéria Lourenti, ainda na ativa, tem 34 anos de Corporação, definida por ela “sua segunda família”. “Estou emocionada com essa comemoração. Sinto-me honrada por fazer parte da GMJ e, aqui, estou rodeada de amigos”, emendou. “Só tenho que agradecer à Guarda, que me ajudou a criar três filhos. Certamente convivo mais com os colegas de farda do que com meus parentes”, completou o subinspetor Luiz Lourenço dos Santos, de 60 anos, quase 38 deles na GMJ. Atualmente, ele trabalha no setor de manutenção da corporação.

O prefeito Gustavo Martinelli disse que quem fez 76 anos no dia 24 de novembro foi “a família jundiaiense que veste farda azul” e que ela protege o bem mais precioso de Jundiaí: a nossa gente. “A Guarda Municipal faz parte da identidade do município. É o pilar que nos permite criar nossos filhos com mais tranquilidade”, emendou o prefeito.

GM de carreira, o secretário Guilherme Balbino Rigo se emocionou em seu discurso. Afirmou que hoje houve o reencontro com a memória e identidade de quem integra a Corporação. “Esses 76 anos da GMJ não cabem em livros, cabem em vidas. Se hoje a cidade é referência nacional em Segurança Pública, é porque cada um aqui deu sua contribuição para que isso se tornasse realidade”.